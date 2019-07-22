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РИА Новости

Следователей не пустили в резиденцию Атамбаева

Вчера, 14:44
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© Фото : пресс-служба президента КР Президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев
Президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев
© Фото : пресс-служба президента КР
БИШКЕК, 22 июл - РИА Новости. Заместитель министра внутренних дел Киргизии Мирлан Каниметов и следственная группа прибыли к резиденции Алмазбека Атамбаева, чтобы вызвать экс-президента на допрос, но через 20 минут уехали ни с чем, сообщили РИА Новости понедельник в МВД страны.
В четверг сотрудники милиции в третий раз вызвали Атамбаева на допрос в Главное следственное управление МВД страны для дачи показаний в качестве свидетеля по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева. Но эту повестку, как и предыдущие две, экс-лидер проигнорировал, заявив, что “даже в руки их брать не будет”. По киргизским законам, после трех неявок на допрос правоохранительные органы имеют право принудительно привести свидетеля.
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“Они приезжали туда, чтобы объяснить экс-президенту, что он должен явиться на допрос. Его уже трижды вызывали повесткой”, - заявили в ведомстве.
Как уточняется, на территории резиденции правоохранителей не пустили, но к ним вышла советница экс-президента Кундуз Жолдубаева. Она сказала, что экс-президент на допросы являться не намерен. А решение парламента о снятии с Атамбаева неприкосновенности его юристы уже обжаловали в Конституционной палате и намерены ждать ее решения.
Сотрудники милиции во главе с замминистра никаких попыток пройти внутрь дома не предпринимали и уехали спустя двадцать минут.
Парламент Киргизии 20 июня передал в прокуратуру перечень обвинений в адрес экс-президента Атамбаева, подготовленный специальной депутатской комиссией. Надзорный орган выдал заключение о том, что бывший президент может быть причастен к коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека, освобождению по поддельным медицинским справкам лидера ОПГ Азиза Батукаева, незаконной трансформации земель и другим незаконным действиям. Если суд признает Атамбаева виновным, ему может грозить пожизненный срок.
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Сам Атамбаев назвал обвинения парламентариев "абсурдными" и заявил, что чист перед народом и готов ответить за все свои поступки на посту президента.
Алмазбек Атамбаев возглавлял страну с 2011 по 2017 год. Он является единственным всенародно избранным президентом страны, добровольно передавшим власть после выборов новому главе государства Сооронбаю Жээнбекову.
Вскоре после вступления в должность Жээнбекова, в отношении ряда чиновников из команды Атамбаева были возбуждены уголовные дела по коррупционным статьям. Под судом находятся два бывших премьер-министра, два экс-мэра столицы и ряд других известных политиков. Все они неоднократно называли обвинения в свой адрес “политически мотивированными”.
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