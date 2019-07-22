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РИА Новости

В Удмуртии загорелся маршрутный автобус

Вчера, 14:42
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УФА, 22 июл - РИА Новости. Маршрутный автобус загорелся в удмуртском Сарапуле, пассажиры успели эвакуироваться, никто не пострадал, сообщили РИА Новости в ГУ МЧС по Удмуртии.
По данным ведомства, сообщение о возгорании автобуса марки "ПАЗ" в городе Сарапул поступило спасателям в 13.30 (12.30 мск), а в 13.38 (12.38 мск) прибывшие пожарные потушили огонь.
"Автобус ехал по 91-му маршруту, в салоне находились около 10 пассажиров, они эвакуировались самостоятельно до приезда пожарных, никто не пострадал", - сообщили РИА Новости в ГУ МЧС по региону.
По словам собеседника, на тушении работали 4 спасателя, была задействована одна пожарная машина, выясняется причина возгорания.
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