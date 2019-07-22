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РИА Новости
Культура

Венецианский кинофестиваль закроет эротический фильм с Миком Джаггером

Вчера, 14:46
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© РИА Новости / Дмитрий Ловецкий / Перейти в фотобанкКонцерт британской группы «The Rolling Stones».
Концерт британской группы «The Rolling Stones».
© РИА Новости / Дмитрий Ловецкий
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Картина "Сожженная оранжевая ересь" итальянского режиссера Джузеппе Капотонди с Миком Джаггером, Элизабет Дебики и Дональдом Сазерлендом закроет 76-й Венецианский кинофестиваль, сообщает пресс-служба смотра.
"Мировая премьера картины "Сожженная оранжевая ересь" (The Burnt Orange Heresy) состоится в субботу, 7 сентября, фильм покажут после торжественной церемонии награждения", - говорится в сообщении. Лента не будет участвовать в конкурсной программе.
Действие эротического триллера с элементами нео-нуара разворачивается в современной Италии: харизматичный арт-критик Джеймс Фигерас соблазняет американку. Вместе они отправляются в путешествие к озеру Комо, чтобы посетить дом влиятельного коллекционера. В основу фильма лег одноименный роман американского писателя Чарльза Уилфорда.
Джузеппе Капотонди дебютировал на Венецианском кинофестивале с драмой "Двойной час" в 2009 году, картину отметили премией молодежного кино за лучший итальянский фильм, а Ксения Раппопорт, исполнившая в нем главную роль, получила Кубок Вольпи как лучшая актриса.
Международный венецианский кинофестиваль в этом году пройдет с 28 августа по 7 сентября.
РИА Новости. Екатерина Чеснокова
18 июля, 14:49
Венецианский кинофестиваль откроется фильмом "Правда" с Катрин Денев
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КультураКино и сериалыНовости культурыМик ДжаггерКсения Раппопорт
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