Венецианский кинофестиваль закроет эротический фильм с Миком Джаггером

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Картина "Сожженная оранжевая ересь" итальянского режиссера Джузеппе Капотонди с Миком Джаггером, Элизабет Дебики и Дональдом Сазерлендом закроет 76-й Венецианский кинофестиваль, сообщает пресс-служба смотра.

"Мировая премьера картины "Сожженная оранжевая ересь" (The Burnt Orange Heresy) состоится в субботу, 7 сентября, фильм покажут после торжественной церемонии награждения", - говорится в сообщении. Лента не будет участвовать в конкурсной программе.

Действие эротического триллера с элементами нео-нуара разворачивается в современной Италии: харизматичный арт-критик Джеймс Фигерас соблазняет американку. Вместе они отправляются в путешествие к озеру Комо, чтобы посетить дом влиятельного коллекционера. В основу фильма лег одноименный роман американского писателя Чарльза Уилфорда.

Джузеппе Капотонди дебютировал на Венецианском кинофестивале с драмой "Двойной час" в 2009 году, картину отметили премией молодежного кино за лучший итальянский фильм, а Ксения Раппопорт, исполнившая в нем главную роль, получила Кубок Вольпи как лучшая актриса.