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РИА Новости

Неверов прокомментировал идею отмены льгот по НДС на пальмовое масло

Вчера, 14:38
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Государственной Думы РФ Сергей Неверов на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 24 июля 2018
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Сергей Неверов на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 24 июля 2018
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Отмена налоговой льготы на пальмовое масло позволит выделить на развитие молочной отрасли в РФ почти 5 миллиардов рублей, такое предложение депутаты намерены направить в правительство соответствующим проектом постановления, сообщил журналистам глава фракции "Единая Россия" Сергей Неверов журналистам в понедельник.
Госдума во вторник рассмотрит поправку об отмене льготного НДС в 10% на пальмовое масло и возврате к ставке в 20%. Председатель Госдумы Вячеслав Володин отмечал, что средства, дополнительно полученные в бюджет РФ после отмены льготного налогообложения на пальмовое масло, можно направить на поддержку российской молочной отрасли.
"По уровню прошлого года это составило где-то 4,7 миллиарда рублей. Мы приняли решение в рамках принятия к третьему чтению (законопроекта) в постановлении прописать, что эти средства, которые будут у нас получены дополнительно с введением 20% ставки на пальмовое масло, будут направлены на развитие молочной отрасли", - сказал Неверов.
По его словам, в прошлом году на эти цели требовалось порядка 8 миллиардов рублей. "В бюджете было заложено порядка 3 миллиардов, эти 5 миллиардов сейчас позволят нам более существенно оказать поддержку нашим молокопроизводителям", - добавил глава фракции.
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Госдума РФСергей НеверовРоссияЭкономика
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