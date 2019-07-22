Неверов прокомментировал идею отмены льгот по НДС на пальмовое масло

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Отмена налоговой льготы на пальмовое масло позволит выделить на развитие молочной отрасли в РФ почти 5 миллиардов рублей, такое предложение депутаты намерены направить в правительство соответствующим проектом постановления, сообщил журналистам глава фракции "Единая Россия" Сергей Неверов журналистам в понедельник.

Госдума во вторник рассмотрит поправку об отмене льготного НДС в 10% на пальмовое масло и возврате к ставке в 20%. Председатель Госдумы Вячеслав Володин отмечал, что средства, дополнительно полученные в бюджет РФ после отмены льготного налогообложения на пальмовое масло, можно направить на поддержку российской молочной отрасли.

"По уровню прошлого года это составило где-то 4,7 миллиарда рублей. Мы приняли решение в рамках принятия к третьему чтению (законопроекта) в постановлении прописать, что эти средства, которые будут у нас получены дополнительно с введением 20% ставки на пальмовое масло, будут направлены на развитие молочной отрасли", - сказал Неверов.