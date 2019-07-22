В "НПО Энергомаш" рассказали о сроках поставки ракетных двигателей в США

СОЧИ, 22 июл - РИА Новости. Продолжение поставок в США ракетных двигателей РД-180 и РД-181 после 2021 года зависит от готовности американской стороны заместить их своими двигателями, сообщил РИА Новости генеральный директор НПО Энергомаш (предприятие Роскосмоса) Игорь Арбузов.

Ранее сообщалось, что компания Blue Origin разрабатывает двигатель BE-4 для замены российского РД-180.

"Мы работаем по действующим контрактам. На сегодняшний день у нас контракты на 2020 и 2021 год подписаны... Разумеется, мы делаем все для того, чтобы это сотрудничество продолжалось", - сказал он, посещая образовательный центр "Сириус".

"Во многом все зависит не только от нашего желания, но и от готовности наших американских коллег заместить наши двигатели своими разработками", - добавил Арбузов.

К настоящему моменту выполнены 85 полетов американских ракет-носителей Atlas-3 и Atlas-5 на двигателях РД-180. Первый РД-180 был поставлен в США в январе 1999 года. Всего, по данным НПО Энергомаш, в США отправлено 116 таких двигателей.

В декабре 2018 года Энергомаш сообщил, что с июня 2015 года поставил в США 17 двигателей РД-181, 10 из которых уже использованы при пяти пусках ракеты Antares. В феврале 2019 года в документах на госзакупках сообщалось, что предприятие в 2019-2020 годах планирует отправить заказчику девять двигателей РД-181.