В ЛНР заявили, что сбили ударный БПЛА украинских силовиков у Первомайска

ЛУГАНСК, 22 июл - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики сбила ударный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) украинских силовиков у линии соприкосновения в Донбассе, заявил в понедельник журналистам начальник пресс-службы оборонного ведомства ЛНР Яков Осадчий.

Новый режим прекращения в Донбассе вступил в силу с 00.01 мск 21 июля, однако не продержался и суток.

"Украинское оккупационное командование не оставляет попыток дестабилизировать обстановку вдоль линии соприкосновения… На этот раз Народная милиция пресекла попытку применения ударного беспилотного летательного аппарата ВСУ", - заявил Осадчий. По его словам, был предотвращен "очередной террористический акт, направленный против мирного населения Донбасса".

Осадчий уточнил, что беспилотник сбит в районе населенного пункта Первомайск, он был оборудован приспособлением для сброса боевого заряда. В случае сброса заряда в месте массового скопления людей радиус поражения составил бы до 300 метров, а в радиусе да 100 метров шансов спастись не было бы ни у кого. По мнению Осадчего, данной провокацией украинские силовики планировали спровоцировать Народную милицию ЛНР на открытие огня.

"Имеющиеся в распоряжении Народной милиции материалы будут переданы в генеральную прокуратуру республики и приобщены к уголовным делам в отношении командира 54-й бригады вооруженных формирований Украины Майстренко (командир бригады Алексей Майстренко - ред.) по статье 239 УК ЛНР – "теракт" и частям 1 и 2 статьи 439 – "применение запрещенных средств и методов войны", - добавил начальник пресс-службы.