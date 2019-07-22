Путин возглавил набсовет организации "Россия — страна возможностей"

Согласно документу, в набсовет организации "Россия - страна возможностей" включены вице-премьер Татьяна Голикова, глава Сбербанка Герман Греф, первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко, глава Минобрнауки Михаил Котюков (по согласованию), помощник президента Андрей Фурсенко, гендиректор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева (по согласованию) и руководитель фонда "Талант и успех" Елена Шмелева (по согласованию).