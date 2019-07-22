Путин возглавил набсовет организации "Россия — страна возможностей"

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин утвердил состав членов наблюдательного совета автономной некоммерческой организации "Россия – страна возможностей", председателем набсовета является сам Путин.
"Председателем наблюдательного совета автономной некоммерческой организации "Россия – страна возможностей" является президент РФ", - говорится в указе, опубликованном на сайте Кремля.
Согласно документу, в набсовет организации "Россия - страна возможностей" включены вице-премьер Татьяна Голикова, глава Сбербанка Герман Греф, первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко, глава Минобрнауки Михаил Котюков (по согласованию), помощник президента Андрей Фурсенко, гендиректор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева (по согласованию) и руководитель фонда "Талант и успех" Елена Шмелева (по согласованию).
Отмечается, что гендиректор организации "Россия – страна возможностей" Алексей Комиссаров является членом наблюдательного совета по должности.