Жителей Приангарья предупредили о нашествии змей после паводка

ИРКУТСК, 22 июл - РИА Новости. Жителей Чунского района Иркутской области, где продолжают ликвидировать последствия паводка, предупредили об увеличении числа обращений из-за встреч с ядовитыми змеями, запас противоядия составляет всего пять доз, сообщает пресс-служба муниципального образования.

Режим ЧС действует в 8 районах Приангарья, пострадавших от паводка. Наводнение в Иркутской области прошло в конце июня. Погибли 25 человек. За время паводка было подтоплено 107 населенных пунктов, почти 11 тысяч жилых домов, 49 участков дорог, разрушено и повреждено 22 моста. От паводка пострадали более 38 тысяч жителей.

"Большая вода, кроме видимых разрушений, принесла с собой еще одно очень неприятное последствие: нашествие змей. Сообщения от жителей поселений, расположенных на берегу реки, стали поступать сразу после того, как вода пошла на убыль... В соцсетях также встречаются сообщения о появлении змей на подворьях и улицах частного жилого сектора подтопленных поселений. У кого-то змея укусила собаку, кто-то убил гадюку лопатой. Скорее всего, пресмыкающихся привлекает повышенная влажность земли", - говорится в сообщении.

По информации администрации муниципалитета, на территории района распространены только два вида змей: гадюка и уж. Похожих между собой пресмыкающихся можно отличить по двум желтым пятнам на голове у ужа и черной полоске в виде зигзага на спине у гадюки.