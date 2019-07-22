Митрополит Казанский и Татарстанский Феофан (в центре) во время крестного хода с иконой Казанской Божией Матери. Традиционный крестный ход с иконой Казанской Божией Матери начинается на второй неделе после Троицы и длится три недели Петровского поста.
Митрополит Казанский и Татарстанский Феофан (в центре) во время крестного хода с иконой Казанской Божией Матери. Традиционный крестный ход с иконой Казанской Божией Матери начинается на второй неделе после Троицы и длится три недели Петровского поста.
Участники крестного хода с иконой Казанской Божией Матери на улице Казани. Традиционный крестный ход с иконой Казанской Божией Матери начинается на второй неделе после Троицы и длится три недели Петровского поста.
Участники крестного хода с иконой Казанской Божией Матери на улице Казани. Традиционный крестный ход с иконой Казанской Божией Матери начинается на второй неделе после Троицы и длится три недели Петровского поста.
Священнослужители во время крестного хода с иконой Казанской Божией Матери. Традиционный крестный ход с иконой Казанской Божией Матери начинается на второй неделе после Троицы и длится три недели Петровского поста.
Священнослужители во время крестного хода с иконой Казанской Божией Матери. Традиционный крестный ход с иконой Казанской Божией Матери начинается на второй неделе после Троицы и длится три недели Петровского поста.
Алтарник во время крестного хода с иконой Казанской Божией Матери. Традиционный крестный ход с иконой Казанской Божией Матери начинается на второй неделе после Троицы и длится три недели Петровского поста.
Алтарник во время крестного хода с иконой Казанской Божией Матери. Традиционный крестный ход с иконой Казанской Божией Матери начинается на второй неделе после Троицы и длится три недели Петровского поста.
Церковнослужители во время крестного хода с иконой Казанской Божией Матери у Казанского кремля. Традиционный крестный ход с иконой Казанской Божией Матери начинается на второй неделе после Троицы и длится три недели Петровского поста.
Церковнослужители во время крестного хода с иконой Казанской Божией Матери у Казанского кремля. Традиционный крестный ход с иконой Казанской Божией Матери начинается на второй неделе после Троицы и длится три недели Петровского поста.
Участница крестного хода с иконой Казанской Божией Матери. Традиционный крестный ход с иконой Казанской Божией Матери начинается на второй неделе после Троицы и длится три недели Петровского поста.
Участница крестного хода с иконой Казанской Божией Матери. Традиционный крестный ход с иконой Казанской Божией Матери начинается на второй неделе после Троицы и длится три недели Петровского поста.
Священнослужители во время крестного хода с иконой Казанской Божией Матери на улице Казани. Традиционный крестный ход с иконой Казанской Божией Матери начинается на второй неделе после Троицы и длится три недели Петровского поста.
Священнослужители во время крестного хода с иконой Казанской Божией Матери на улице Казани. Традиционный крестный ход с иконой Казанской Божией Матери начинается на второй неделе после Троицы и длится три недели Петровского поста.
Участники крестного хода с иконой Казанской Божией Матери. Традиционный крестный ход с иконой Казанской Божией Матери начинается на второй неделе после Троицы и длится три недели Петровского поста.
Участники крестного хода с иконой Казанской Божией Матери. Традиционный крестный ход с иконой Казанской Божией Матери начинается на второй неделе после Троицы и длится три недели Петровского поста.
Участники крестного хода с иконой Казанской Божией Матери. Традиционный крестный ход с иконой Казанской Божией Матери начинается на второй неделе после Троицы и длится три недели Петровского поста.
Участники крестного хода с иконой Казанской Божией Матери. Традиционный крестный ход с иконой Казанской Божией Матери начинается на второй неделе после Троицы и длится три недели Петровского поста.
Священнослужители во время крестного хода с иконой Казанской Божией Матери. Традиционный крестный ход с иконой Казанской Божией Матери начинается на второй неделе после Троицы и длится три недели Петровского поста.
Священнослужители во время крестного хода с иконой Казанской Божией Матери. Традиционный крестный ход с иконой Казанской Божией Матери начинается на второй неделе после Троицы и длится три недели Петровского поста.
Верующие и священнослужители у Крестовоздвиженской церкви Богородицкого монастыря во время крестного хода с иконой Казанской Божией Матери. Традиционный крестный ход с иконой Казанской Божией Матери начинается на второй неделе после Троицы и длится три недели Петровского поста.
Верующие и священнослужители у Крестовоздвиженской церкви Богородицкого монастыря во время крестного хода с иконой Казанской Божией Матери. Традиционный крестный ход с иконой Казанской Божией Матери начинается на второй неделе после Троицы и длится три недели Петровского поста.
Священнослужители во время крестного хода с иконой Казанской Божией Матери. Традиционный крестный ход с иконой Казанской Божией Матери начинается на второй неделе после Троицы и длится три недели Петровского поста.
Священнослужители во время крестного хода с иконой Казанской Божией Матери. Традиционный крестный ход с иконой Казанской Божией Матери начинается на второй неделе после Троицы и длится три недели Петровского поста.