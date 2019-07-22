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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Крестный ход с иконой Казанской Божией Матери

Вчера, 16:38
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В день 440-летия обретения чудотворной Казанской иконы Божией Матери, 21 июля, в Казани состоялся праздничный крестный ход. Тысячи верующих, несмотря на непогоду, прошли по центральным улицам города вместе с древним образом Богородицы.
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Митрополит Казанский и Татарстанский Феофан (в центре) во время крестного хода с иконой Казанской Божией Матери. Традиционный крестный ход с иконой Казанской Божией Матери начинается на второй неделе после Троицы и длится три недели Петровского поста.

Митрополит Казанский и Татарстанский Феофан во время крестного хода с иконой Казанской Божией Матери
1 из 12

Митрополит Казанский и Татарстанский Феофан (в центре) во время крестного хода с иконой Казанской Божией Матери. Традиционный крестный ход с иконой Казанской Божией Матери начинается на второй неделе после Троицы и длится три недели Петровского поста.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Участники крестного хода с иконой Казанской Божией Матери на улице Казани. Традиционный крестный ход с иконой Казанской Божией Матери начинается на второй неделе после Троицы и длится три недели Петровского поста.

Участники крестного хода с иконой Казанской Божией Матери на улице Казани
2 из 12

Участники крестного хода с иконой Казанской Божией Матери на улице Казани. Традиционный крестный ход с иконой Казанской Божией Матери начинается на второй неделе после Троицы и длится три недели Петровского поста.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Священнослужители во время крестного хода с иконой Казанской Божией Матери. Традиционный крестный ход с иконой Казанской Божией Матери начинается на второй неделе после Троицы и длится три недели Петровского поста.

Священнослужители во время крестного хода с иконой Казанской Божией Матери.
3 из 12

Священнослужители во время крестного хода с иконой Казанской Божией Матери. Традиционный крестный ход с иконой Казанской Божией Матери начинается на второй неделе после Троицы и длится три недели Петровского поста.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Алтарник во время крестного хода с иконой Казанской Божией Матери. Традиционный крестный ход с иконой Казанской Божией Матери начинается на второй неделе после Троицы и длится три недели Петровского поста.

Священнослужитель во время крестного хода с иконой Казанской Божией Матери
4 из 12

Алтарник во время крестного хода с иконой Казанской Божией Матери. Традиционный крестный ход с иконой Казанской Божией Матери начинается на второй неделе после Троицы и длится три недели Петровского поста.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Церковнослужители во время крестного хода с иконой Казанской Божией Матери у Казанского кремля. Традиционный крестный ход с иконой Казанской Божией Матери начинается на второй неделе после Троицы и длится три недели Петровского поста.

Священнослужители во время крестного хода с иконой Казанской Божией Матери у Казанского кремля
5 из 12

Церковнослужители во время крестного хода с иконой Казанской Божией Матери у Казанского кремля. Традиционный крестный ход с иконой Казанской Божией Матери начинается на второй неделе после Троицы и длится три недели Петровского поста.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Участница крестного хода с иконой Казанской Божией Матери. Традиционный крестный ход с иконой Казанской Божией Матери начинается на второй неделе после Троицы и длится три недели Петровского поста.

Участница крестного хода с иконой Казанской Божией Матери
6 из 12

Участница крестного хода с иконой Казанской Божией Матери. Традиционный крестный ход с иконой Казанской Божией Матери начинается на второй неделе после Троицы и длится три недели Петровского поста.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Священнослужители во время крестного хода с иконой Казанской Божией Матери на улице Казани. Традиционный крестный ход с иконой Казанской Божией Матери начинается на второй неделе после Троицы и длится три недели Петровского поста.

Священнослужители во время крестного хода с иконой Казанской Божией Матери на улице Казани
7 из 12

Священнослужители во время крестного хода с иконой Казанской Божией Матери на улице Казани. Традиционный крестный ход с иконой Казанской Божией Матери начинается на второй неделе после Троицы и длится три недели Петровского поста.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Участники крестного хода с иконой Казанской Божией Матери. Традиционный крестный ход с иконой Казанской Божией Матери начинается на второй неделе после Троицы и длится три недели Петровского поста.

Участники крестного хода с иконой Казанской Божией Матери
8 из 12

Участники крестного хода с иконой Казанской Божией Матери. Традиционный крестный ход с иконой Казанской Божией Матери начинается на второй неделе после Троицы и длится три недели Петровского поста.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Участники крестного хода с иконой Казанской Божией Матери. Традиционный крестный ход с иконой Казанской Божией Матери начинается на второй неделе после Троицы и длится три недели Петровского поста.

Участники крестного хода с иконой Казанской Божией Матери
9 из 12

Участники крестного хода с иконой Казанской Божией Матери. Традиционный крестный ход с иконой Казанской Божией Матери начинается на второй неделе после Троицы и длится три недели Петровского поста.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Священнослужители во время крестного хода с иконой Казанской Божией Матери. Традиционный крестный ход с иконой Казанской Божией Матери начинается на второй неделе после Троицы и длится три недели Петровского поста.

Священнослужители во время крестного хода с иконой Казанской Божией Матери
10 из 12

Священнослужители во время крестного хода с иконой Казанской Божией Матери. Традиционный крестный ход с иконой Казанской Божией Матери начинается на второй неделе после Троицы и длится три недели Петровского поста.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Верующие и священнослужители у Крестовоздвиженской церкви Богородицкого монастыря во время крестного хода с иконой Казанской Божией Матери. Традиционный крестный ход с иконой Казанской Божией Матери начинается на второй неделе после Троицы и длится три недели Петровского поста.

Верующие и священнослужители у Крестовоздвиженской церкви Богородецского монастыря во время крестного хода с иконой Казанской Божией Матери
11 из 12

Верующие и священнослужители у Крестовоздвиженской церкви Богородицкого монастыря во время крестного хода с иконой Казанской Божией Матери. Традиционный крестный ход с иконой Казанской Божией Матери начинается на второй неделе после Троицы и длится три недели Петровского поста.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Священнослужители во время крестного хода с иконой Казанской Божией Матери. Традиционный крестный ход с иконой Казанской Божией Матери начинается на второй неделе после Троицы и длится три недели Петровского поста.

Священнослужители во время крестного хода с иконой Казанской Божией Матери
12 из 12

Священнослужители во время крестного хода с иконой Казанской Божией Матери. Традиционный крестный ход с иконой Казанской Божией Матери начинается на второй неделе после Троицы и длится три недели Петровского поста.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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Религия и мировоззрениеКазань
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