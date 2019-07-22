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РИА Новости

Эксперт заявил об имущественной дискриминации украинцев на выборах в Раду

Вчера, 14:24
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкДосрочные выборы в Верховную раду Украины
Досрочные выборы в Верховную раду Украины
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Проведение парламентских выборов на Украине сопровождалось дискриминацией по имущественному признаку, заявил украинский политолог, доктор политических наук Александр Семченко, назвав явку "беспрецедентно низкой".
"За всю историю парламентских и президентских выборов на Украине ни разу не приходило так мало людей", - сказал эксперт на пресс-конференции, организованной МИА "Россия сегодня".
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Семченко напомнил, что, по данным ЦИК Украины, на выборы пришли 14,5 миллиона человек, в то время как на последние президентские выборы - около 19 миллионов, на предыдущие парламентские выборы - порядка 16 миллионов.
"Люди в большинстве своём разочарованы, причём во всем политическом спектре. Если из этих 14,5 миллиона вычеркнуть тех, чьи голоса пропали, то есть это проголосовавшие за партии, не прошедшие 5-процентный барьер, то получается, что эта Верховная рада представляет всего лишь 12,5 миллиона избирателей, притом что в списки внесено около 30 миллионов избирателей. Причём в этим списки не вошли многие избиратели, которые являются гражданами Украины и должны обладать всеми правами, но право избирать и быть избранными у них отобрали", - сказал Семченко.
Право быть избранным отобрали практически у всех граждан Украины, потому что для принятия участия в выборах в качестве кандидата по мажоритарному округу нужно было заплатить порядка 42 тысяч гривен, это примерно пенсия за 2,5 года, заявил он.
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"То есть по сути в Украине действует имущественный ценз. Если говорить о партийных списках, это около 4,2 миллиона гривен... это ещё одно нарушение", - отметил эксперт. По этой причине несколько партий не были допущены до участия в выборах, сказал он.
По словам Семченко, такой имущественный ценз на выборах противоречит и Декларации прав человека, и статье 24 Конституции Украины, где написано о недопущении дискриминации по любому признаку. "Кроме того, не допускали партии по идеологическому признаку - ту же Компартию не допустили по этому принципу, ссылаясь на некий закон о декоммунизации", - подчеркнул он.
Внеочередные выборы прошли на Украине в воскресенье. Партия президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" (42,48%) после обработки 55,04% протоколов сохраняет значительный отрыв от партии Юрия Бойко "Оппозиционная платформа - за жизнь" (12,91%). Третье место занимает партия бывшего президента Петра Порошенко "Европейская солидарность"(8,60%), далее идет "Батькивщина" экс-премьера Юлии Тимошенко (8,02%), замыкает пятерку партия музыканта Святослава Вакарчука "Голос" – 6,37%.
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