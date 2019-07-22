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РИА Новости

В Париже ограбили венецианского принца

Вчера, 14:23
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© AP Photo / Invision / Evan AgostiniПринц Венеции Эммануил-Филиберт Савойский и его супруга, французская актриса Клотильда Куро
Принц Венеции Эммануил-Филиберт Савойский и его супруга, французская актриса Клотильда Куро
© AP Photo / Invision / Evan Agostini
МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Неизвестные обокрали квартиру принца Венеции Эммануила-Филиберта Савойского и его супруги, французской актрисы Клотильды Куро, сообщает издание Parisien.
По данным газеты, преступление произошло 19 июля, когда хозяев не было дома.
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Точная сумма ущерба пока не подсчитана, однако, согласно источнику, близкому к расследованию, воры забрали несколько ювелирных украшений на общую сумму почти в полмиллиона евро.
Полиция собрала улики с места преступления. При этом источник издания добавил, что поймать преступников будет непросто.

"Такого рода кражи редко являются делом рук любителей. Ведь для продажи драгоценных камней необходимо иметь хорошую "сеть" скупщиков краденого, потому что драгоценность можно узнать по виду", — приводит газета слова источника.

Эммануил Филиберт Савойский — сын главы Савойской династии Виктора Эммануила Савойского и внук последнего короля Италии Умберто II Савойского. В сентябре 2003 года женился на французской актрисе Клотильде Куро, после чего она получила титул принцессы Венецианской и Пьемонтской.
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