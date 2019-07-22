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РИА Новости

В Лазовском районе Приморья ввели режим ЧС после тайфуна

Вчера, 14:21
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ВЛАДИВОСТОК, 22 июл - РИА Новости. Режим ЧС муниципального уровня ввели в Лазовском районе Приморья из-за подтоплений после тайфуна "Данас", сообщает администрация края.
Тайфун "Данас" в воскресенье принес в Приморье ливни и сильный ветер. В некоторых районах за ночь выпало около месячной нормы осадков, во Владивостоке - половина месячной нормы. Отмечаются переливы дорог, к нескольким селам нет проезда. К вечеру понедельника тайфун, ослабевший до циклона, покинет регион.
"По информации краевого учреждения по делам ГО и ЧС, в ходе дождей наибольшее количество осадков выпало в поселке Преображение Лазовского района - 125 миллиметров, в селе Барабаш Хасанского района - 113 миллиметров. Больше всего пострадал от ливней Лазовский район. Решением администрации муниципалитета на территории введен режим чрезвычайной ситуации", - говорится в сообщении.
В Преображении подтоплено 20 домов и 16 придомовых территорий.
По данным регионального главка МЧС, вода уже ушла из всех подтопленных домов и приусадебных участков. Работают оценочные комиссии. В районе идет спад воды.
Небольшие дожди сейчас идут в Дальнегорском городском округе и Тернейском районе, осадки меньшей интенсивности продолжатся до 25 июля, отмечают власти.
Вчера, 05:10
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