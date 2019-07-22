Муж кассирши из Башкирии отрицает причастность к краже из банка

УФА, 22 июл - РИА Новости. Супруг Луизы Хайруллиной, подозреваемой в хищении из банка в башкирском Салавате более 20 миллионов рублей, после заявления о том, что проиграл все деньги, опровергает свою причастность к преступлению, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.

Ранее правоохранители сообщали, что жительница Салавата подозревается в хищении более 20 миллионов рублей из банка, где работала старшим кассиром. Женщина исчезла 27 мая с мужем Маратом и двумя детьми 8 и 12 лет, девочки тоже были объявлены в розыск по заявлению родных, которые не могли определить их место нахождения. В отношении подозреваемой было возбуждено уголовное дело по статье "Присвоение или растрата", суд заочно арестовал ее.

Их поймали спустя месяц в Казани, женщину сразу поместили в СИЗО, а ее муж отправился в Москву, где по телевидению обратился к россиянам с просьбой помочь собрать средства для покрытия ущерба банку. Он также признался, что деньги похищались в течение нескольких лет, а он их проиграл в азартные игры. Мужчина был арестован по прилёту в уфимском аэропорту и помещён под домашний арест, так как проходит по делу в качестве соучастника.

"Сейчас он заявляет следствию о своей непричастности к хищению из банка, говорит, что давал показания против себя под давлением защиты супруги", - сказал собеседник агентства.