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РИА Новости

Муж кассирши из Башкирии отрицает причастность к краже из банка

Вчера, 14:14
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Луиза Хайруллина, подозреваемая в хищении более 1,5 миллиона рублей из кассы одного из банков города Салавата
Луиза Хайруллина, подозреваемая в хищении более 1,5 миллиона рублей из кассы одного из банков города Салавата
УФА, 22 июл - РИА Новости. Супруг Луизы Хайруллиной, подозреваемой в хищении из банка в башкирском Салавате более 20 миллионов рублей, после заявления о том, что проиграл все деньги, опровергает свою причастность к преступлению, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.
Ранее правоохранители сообщали, что жительница Салавата подозревается в хищении более 20 миллионов рублей из банка, где работала старшим кассиром. Женщина исчезла 27 мая с мужем Маратом и двумя детьми 8 и 12 лет, девочки тоже были объявлены в розыск по заявлению родных, которые не могли определить их место нахождения. В отношении подозреваемой было возбуждено уголовное дело по статье "Присвоение или растрата", суд заочно арестовал ее.
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Их поймали спустя месяц в Казани, женщину сразу поместили в СИЗО, а ее муж отправился в Москву, где по телевидению обратился к россиянам с просьбой помочь собрать средства для покрытия ущерба банку. Он также признался, что деньги похищались в течение нескольких лет, а он их проиграл в азартные игры. Мужчина был арестован по прилёту в уфимском аэропорту и помещён под домашний арест, так как проходит по делу в качестве соучастника.
"Сейчас он заявляет следствию о своей непричастности к хищению из банка, говорит, что давал показания против себя под давлением защиты супруги", - сказал собеседник агентства.
Официально следствие не распространяет информацию о ходе расследования дела.
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МВД РоссииРеспублика БашкортостанСалаватРоссияПроисшествия
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