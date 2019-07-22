В "Ростехе" готовы расширять сотрудничество с Турцией в области авиации

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Россия готова расширять сотрудничество с Турцией в области авиации и энергетики, сообщили в понедельник РИА Новости в пресс-службе Ростеха.

"Мы готовы расширять сотрудничество с Турцией в технологическом плане, в первую очередь в области авиации, производства вертолетов и энергетики", - цитирует пресс-служба слова гендиректора компании Сергея Чемезова.

Ранее Чемезов заявил информагентству Anadolu, что Турция заинтересована в приобретении российских систем ПВО разной дальности и противотанковых комплексов.

Глава Ростеха подчеркнул, что сегодня Турция является одним из ключевых партнеров РФ, военно-техническое сотрудничество с которым развивается "в положительном направлении".

"Мы ускорили поставки С-400 по запросу с турецкой стороны. Такая практика редко применяется в мире. Первая поставка была произведена в этом месяце, и сейчас мы движемся согласно календарному плану", – говорится в сообщении.

Долгожданные поставки новейших систем ПВО, вызвавшие кризис в отношениях Турции с США, начались в середине июля. Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35. Однако Анкара отказалась идти на уступки.