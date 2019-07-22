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РИА Новости

Летевший в Дубай Airbus A380 вернулся в аэропорт Торонто

Вчера, 14:13
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© REUTERS / Christopher PikeСамолет Airbus A380-800 авиакомпании Emirates
Самолет Airbus A380-800 авиакомпании Emirates
© REUTERS / Christopher Pike
Самолет Airbus A380-800 авиакомпании Emirates
ДУБАЙ, 22 июл — РИА Новости. Самолет Airbus A380 авиакомпании Emirates был вынужден вернуться в аэропорт Торонто из-за технической неполадки, сообщает эмиратское издание Arabian Business.
Инцидент произошел в субботу на борту рейса, вылетевшего из Торонто в Дубай. Примерно через двадцать минут после взлета экипаж принял решение вернуться в аэропорт из-за технической неполадки. Подробности не сообщаются.
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"Рейс приземлился в Торонто без происшествий, пассажиры и экипаж благополучно покинули самолет", - заявил изданию представитель Emirates.
За пассажирами самолета из Дубая был отправлен запасной борт авиакомпании.
Двухэтажный Airbus A380 является крупнейшим пассажирским самолетом в мире. Он может перевозить 500 пассажиров.
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EmiratesAirbus A380Дубай (город)ТоронтоВ мире
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