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РИА Новости

В ДНР связали закрытие Киевом КПП в Донбассе с подготовкой провокации

Вчера, 14:10
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ДОНЕЦК, 22 июл - РИА Новости. Закрытие пункта пропуска "Майорск" на линии соприкосновения в Донбассе может быть связано с подготовкой украинскими силовиками провокации с использованием взрывчатых веществ, считает начальник пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Даниил Безсонов.
Госпогранслужба Украины ранее сообщила, что КПП "Майорск" в понедельник работать не будет в связи с разминированием местности.
"Украинская сторона, ссылаясь на мифическую минную опасность, полностью прекратила работу КПВВ "Майорск"… Нашей разведкой фиксируется работа сил спецопераций ВСУ вблизи КПВВ. Мы не исключаем, что истинные причины закрытия КПВВ является не обеспечение безопасности мирных людей, а наоборот – подготовка провокации с использованием взрывчатых веществ", - сказал в понедельник журналистам Безсонов.
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Он отметил, что в районе КПП также зафиксирована работа подразделения радиоэлектронной борьбы украинских силовиков. "Украинская сторона не только не допускает наблюдателей на КПВВ, ссылаясь на минную опасность, но блокирует работу БПЛА миссии ОБСЕ, тем самым полностью скрывает от общественности происходящее в этом районе", - добавил Безсонов.
Представитель Народной милиции выразил надежду, что ОБСЕ добьется от Киева выполнения обязательств по "обеспечению перемещения через линию разграничения, а также предотвратит готовящуюся провокацию".
По решению Киева с 2015 года с неподконтрольными украинским властям территориями Донбасса введен пропускной режим. Въехать или выехать из самопровозглашенных ДНР и ЛНР можно только через пункты пропуска, либо через территорию РФ. В ЛНР действует только пешеходный пункт пропуска КПП "Станица Луганская". Наблюдатели ОБСЕ заявляли, что транспортная и экономическая блокада ведут к гуманитарной катастрофе в регионе, и призывали открыть больше пунктов пропуска.
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11 февраля 2018, 10:00
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