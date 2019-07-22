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РИА Новости

Житель Кузбасса получил 22 года колонии за изнасилование

Вчера, 14:10
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КЕМЕРОВО, 22 июл - РИА Новости. Житель одного из поселков городского типа в Кузбассе осужден на 22 года колонии строгого режима за сексуальные преступления в отношении трех падчериц, сообщает пресс-служба СУСК РФ по Кемеровской области.
"Следствием и судом установлено, что с лета 2012 по июнь 2017 года осужденный совершал насильственные преступления сексуального характера в отношении трех падчериц, когда супруги не было дома. Только через несколько лет одна из дочерей рассказала матери о противоправных действиях отчима. Женщина обратилась в правоохранительные органы", – говорится в сообщении.
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Отмечается, что из-за того, что потерпевшие долгое время жили в страхе перед мужчиной, первоначально они не шли на контакт с правоохранителями. Но когда следователи расположили к себе девочек и пояснили им возможный ход расследования, они рассказали о своей жизни в семье. Злоумышленника задержали.
Отмечается, что в ходе предварительного следствия мужчине была проведена психолого-психиатрическая экспертиза, в результате которой установлено, что психическими заболеваниями он не страдает и не страдал, не имеет расстройств сексуальных предпочтений. Потерпевшим также проведены психолого-психиатрические экспертизы, по результатам которых признаков фантазирования у них не выявлено.
Со следствием мужчина не сотрудничал, вину не признал, однако следователю удалось собрать неопровержимые доказательства его причастности к преступлению. В определенный момент, понимая, что его вина изобличена, задержанный попытался сбежать прямо из отдела полиции. Он намеревался выпрыгнуть из окна, однако сотрудники полиции пресекли его действия.
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Отмечается, что собранные следственными органами доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 41-летнему жителю Кемеровской области. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных пунктом "б" части 4 статьи 131 УК РФ (изнасилование потерпевшей), пунктами "а", "б" части 3 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении несовершеннолетней).
"Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 22 лет лишения свободы в колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
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