Житель Кузбасса получил 22 года колонии за изнасилование

КЕМЕРОВО, 22 июл - РИА Новости. Житель одного из поселков городского типа в Кузбассе осужден на 22 года колонии строгого режима за сексуальные преступления в отношении трех падчериц, сообщает пресс-служба СУСК РФ по Кемеровской области.

"Следствием и судом установлено, что с лета 2012 по июнь 2017 года осужденный совершал насильственные преступления сексуального характера в отношении трех падчериц, когда супруги не было дома. Только через несколько лет одна из дочерей рассказала матери о противоправных действиях отчима. Женщина обратилась в правоохранительные органы", – говорится в сообщении.

Отмечается, что из-за того, что потерпевшие долгое время жили в страхе перед мужчиной, первоначально они не шли на контакт с правоохранителями. Но когда следователи расположили к себе девочек и пояснили им возможный ход расследования, они рассказали о своей жизни в семье. Злоумышленника задержали.

Отмечается, что в ходе предварительного следствия мужчине была проведена психолого-психиатрическая экспертиза, в результате которой установлено, что психическими заболеваниями он не страдает и не страдал, не имеет расстройств сексуальных предпочтений. Потерпевшим также проведены психолого-психиатрические экспертизы, по результатам которых признаков фантазирования у них не выявлено.

Со следствием мужчина не сотрудничал, вину не признал, однако следователю удалось собрать неопровержимые доказательства его причастности к преступлению. В определенный момент, понимая, что его вина изобличена, задержанный попытался сбежать прямо из отдела полиции. Он намеревался выпрыгнуть из окна, однако сотрудники полиции пресекли его действия.

Отмечается, что собранные следственными органами доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 41-летнему жителю Кемеровской области. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных пунктом "б" части 4 статьи 131 УК РФ (изнасилование потерпевшей), пунктами "а", "б" части 3 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении несовершеннолетней).