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РИА Новости

В Ливане остаются не менее 1,6 миллиона беженцев из Сирии

Вчера, 14:10
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент Ливана Мишель Аун во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Президент Ливана Мишель Аун во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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БЕЙРУТ, 22 июл - РИА Новости. Несмотря на постоянный процесс возвращения сирийских беженцев на родину, в Ливане остаются не менее 1,6 миллиона граждан соседней страны, заявил президент Ливана Мишель Аун на встрече с представителем министерства обороны Великобритании по делам Ближнего Востока Джоном Лоримером.
"Ливан поддерживает инициативы, которые способствуют стабильности в регионе, так как они облегчат ношу (Ливана), в первую очередь, в лице потока беженцев из Сирии. Стало явно, что, несмотря на возвращение 318 тысяч беженцев на территорию Сирии, их численность составляет не менее 1,6 миллиона в Ливане. Не все беженцы были зарегистрированы во время потока в Ливан", - сказал Аун, которого цитирует пресс-служба президентского дворца.
Ливанский лидер также отметил приверженность страны соблюдению резолюции 7101 СБ ООН по сдерживанию ситуации в южном Ливане на израильской границе, несмотря на регулярные нарушения воздушных, сухопутных и морских границ Ливана.
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Мишель АунбеженцыСирияЛиванВ мире
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