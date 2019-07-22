В Ливане остаются не менее 1,6 миллиона беженцев из Сирии

БЕЙРУТ, 22 июл - РИА Новости. Несмотря на постоянный процесс возвращения сирийских беженцев на родину, в Ливане остаются не менее 1,6 миллиона граждан соседней страны, заявил президент Ливана Мишель Аун на встрече с представителем министерства обороны Великобритании по делам Ближнего Востока Джоном Лоримером.

"Ливан поддерживает инициативы, которые способствуют стабильности в регионе, так как они облегчат ношу (Ливана), в первую очередь, в лице потока беженцев из Сирии. Стало явно, что, несмотря на возвращение 318 тысяч беженцев на территорию Сирии, их численность составляет не менее 1,6 миллиона в Ливане. Не все беженцы были зарегистрированы во время потока в Ливан", - сказал Аун, которого цитирует пресс-служба президентского дворца.