В Москве объявили "желтый" уровень опасности из-за грозы и дождя

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Гидрометцентр объявил "желтый" уровень погодной опасности из-за грозы и дождя в Москве и области, следует из данных прогностической карты на сайте ведомства.

"Степень интенсивности опасных явлений: желтый - погода потенциально опасна", - говорится в сообщении.

Предупреждение о грозе в Москве будет действовать с 12.00 до 21.00 23 июля, о дожде - с 12.00 23 июля до 21.00 24 июля.