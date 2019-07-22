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РИА Новости

В Москве объявили "желтый" уровень опасности из-за грозы и дождя

Вчера, 14:09
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкДождь в Москве
Дождь в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Гидрометцентр объявил "желтый" уровень погодной опасности из-за грозы и дождя в Москве и области, следует из данных прогностической карты на сайте ведомства.
"Степень интенсивности опасных явлений: желтый - погода потенциально опасна", - говорится в сообщении.
Предупреждение о грозе в Москве будет действовать с 12.00 до 21.00 23 июля, о дожде - с 12.00 23 июля до 21.00 24 июля.
В Московской области предупреждение о грозе действует с 10.00 до 21.00 23 июля, о дожде - с 10.00 23 июля до 21.00 24 июля.
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