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РИА Новости
Ханты-Мансийский Автономный Округ

Югра примет федеральный Сабантуй в 2021 году

Вчера, 14:08
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 22 июл - РИА Новости. Ханты-Мансийский автономный округ станет местом проведения федерального Сабантуя в 2021 году, ожидается, что его объединят с праздниками проживающих в Югре коренных народов Севера, сообщает региональный департамент общественных и внешних связей.
Губернатор Югры Наталья Комарова в понедельник провела рабочую встречу в Нижневартовске с заместителем премьер-министра Татарстана, председателем национального совета всемирного конгресса татар Василем Шайхразиевым.
"Поводом для встречи стало взаимодействие органов власти Ханты-Мансийского автономного округа и республики в части организации и проведения в Нижневартовске федерального Сабантуя в 2021 году", - пояснили в департаменте.
По словам главы автономного округа, уже сформированы рабочая группа и оргкомитет мероприятия. В свою очередь Шайхразиев выразил уверенность в том, что Сабантуй в Югре усилиями двух регионов пройдет на самом высоком уровне.
"Сабантуй - это бренд Татарстана и всего татарского народа. В России сегодня проживают 5,3 миллиона татар. А в целом в мире их численность составляет около 10 миллионов... Для участия в федеральном Сабантуе мы приглашаем гостей, руководителей нашей автономии, России, стран ближнего зарубежья, глав диаспор. Ежегодно в мероприятии принимают участие около 500 должностных лиц", - процитировали в департаменте слова Шайхразиева.
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Он предложил провести указанные мероприятия в Нижневартовске 19 июня 2021 года, а также озвучил идею объединить их с национальными праздниками коренных народов Севера, проживающих в Югре. Это, выразил уверенность Шайхразиев, позволит коренному населению "почувствовать себя частью нашей культуры".
Как уточнили в правительстве автономного округа, Комарова после встречи поручила главе Нижневартовска Василию Тихонову проанализировать гостиничные возможности и потенциал города, чтобы своевременно решить вопросы с приемом большого числа гостей и их размещением.
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