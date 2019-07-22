Югра примет федеральный Сабантуй в 2021 году

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 22 июл - РИА Новости. Ханты-Мансийский автономный округ станет местом проведения федерального Сабантуя в 2021 году, ожидается, что его объединят с праздниками проживающих в Югре коренных народов Севера, сообщает региональный департамент общественных и внешних связей.

Губернатор Югры Наталья Комарова в понедельник провела рабочую встречу в Нижневартовске с заместителем премьер-министра Татарстана, председателем национального совета всемирного конгресса татар Василем Шайхразиевым.

"Поводом для встречи стало взаимодействие органов власти Ханты-Мансийского автономного округа и республики в части организации и проведения в Нижневартовске федерального Сабантуя в 2021 году", - пояснили в департаменте.

По словам главы автономного округа, уже сформированы рабочая группа и оргкомитет мероприятия. В свою очередь Шайхразиев выразил уверенность в том, что Сабантуй в Югре усилиями двух регионов пройдет на самом высоком уровне.

"Сабантуй - это бренд Татарстана и всего татарского народа. В России сегодня проживают 5,3 миллиона татар. А в целом в мире их численность составляет около 10 миллионов... Для участия в федеральном Сабантуе мы приглашаем гостей, руководителей нашей автономии, России, стран ближнего зарубежья, глав диаспор. Ежегодно в мероприятии принимают участие около 500 должностных лиц", - процитировали в департаменте слова Шайхразиева.

Он предложил провести указанные мероприятия в Нижневартовске 19 июня 2021 года, а также озвучил идею объединить их с национальными праздниками коренных народов Севера, проживающих в Югре. Это, выразил уверенность Шайхразиев, позволит коренному населению "почувствовать себя частью нашей культуры".