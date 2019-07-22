Замглавы МИД Британии подал в отставку

Плохой танцор. Борис Джонсон показал, что премьер из него как балерина Для членов Консервативной партии это была последняя возможность перед голосованием увидеть двух претендентов на премьерский пост вместе и сравнить их лицом к лицу. И вопрос, кажется, не в том, кто из них лучше.