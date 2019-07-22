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РИА Новости

Замглавы МИД Британии подал в отставку

Вчера, 14:07
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© AP Photo / Burhan OzbiliciЗаместитель министра иностранных дел Великобритании Алан Дункан
Заместитель министра иностранных дел Великобритании Алан Дункан
© AP Photo / Burhan Ozbilici
Заместитель министра иностранных дел Великобритании Алан Дункан. Архивное фото
ЛОНДОН, 22 июл – РИА Новости, Наталья Копылова. Заместитель министра иностранных дел Великобритании Алан Дункан объявил об отставке в связи с предстоящей на этой неделе сменой премьер-министра страны.
"Я уволился с поста замминистра иностранных дел этим утром", - написал Дункан в в своем Twitter, сопроводив объявление письмом, адресованным премьер-министру Терезе Мэй.
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй на полях саммита Группы двадцати в Осаке. 28 июня 2019
18 июля, 18:05
"А напоследок я скажу". Мэй дала понять, куда взойдет после премьерства В нынешнем западном понимании либерализм может быть только тоталитарным. Не нравится – свободен. Но в пределах камеры. И Мэй себя считает олицетворением именно такого либерализма. Она ясно дала это понять, отвечая президенту РФ в своей, "наверное, последней речи на посту премьера".
По его словам, за время его работы в министерстве было сделано множество важных задач на международной арене. Дункан положительно оценил усилия Мэй на посту премьер-министра, однако подчеркнул, что Британия могла бы стать "доминирующей интеллектуальной и политической силой" в мире, но все силы правительства были брошены на работу с "темным облаком Brexit".
Глава министерства финансов Великобритании Филип Хаммонд в воскресенье также заявил, что планирует уйти в отставку, если экс-глава МИД Борис Джонсон станет следующим премьер-министром. Глава минфина не согласен с позицией Джонсона, что Британия может покинуть ЕС 31 октября без заключения торгового соглашения.
В Великобритании за пост главы кабинета министров борются бывший и нынешний главы МИД Джонсон и Хант. До момента избрания нового премьера на этом посту останется Мэй, 7 июня официально сложившая полномочия лидера партии. Имя нового лидера консерваторов и премьера станет известно 23 июля.
Британия по результатам прошедшего в 2016 году референдума планировала выйти из Евросоюза 29 марта 2019 года. Однако премьер-министр страны Тереза Мэй в течение нескольких месяцев безуспешно пыталась провести через парламент согласованное с Брюсселем соглашение о Brexit, которое парламентарии раз за разом отклоняли. Для предотвращения выхода из ЕС без сделки Британия уже два раза получала от Брюсселя отсрочку Brexit - теперь он должен состояться до 31 октября.
Плохой танцор. Борис Джонсон показал, что премьер из него как балерина
10 июля, 18:09
Плохой танцор. Борис Джонсон показал, что премьер из него как балерина Для членов Консервативной партии это была последняя возможность перед голосованием увидеть двух претендентов на премьерский пост вместе и сравнить их лицом к лицу. И вопрос, кажется, не в том, кто из них лучше.
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Тереза МэйВеликобританияЛондонВ мире
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