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РИА Новости

Силовики ночью один раз нарушили перемирие, заявили в ДНР

Вчера, 14:05
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ДОНЕЦК, 22 июл - РИА Новости. Украинские силовики в понедельник один раз нарушили новый режим прекращения огня в Донбассе, заявил журналистам начальник пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Даниил Безсонов.
С 21 июля в Донбассе действует согласованное контактной группой бессрочное прекращение огня. В ДНР уже заявляли о семи нарушениях перемирия со стороны украинских силовиков за первые сутки его действия, в Киеве – об одном.
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"С 3.00 (совпадает с мск) 22 июля противник один раз нарушил перемирие – боевики 24-й бригады обстреляли населенный пункт Старомихайловка (запад Донецка – ред.) из ручного противотанкового гранатомета", - сказал Безсонов.
Попытки установить мир в Донбассе за время конфликта предпринимались более 20 раз. Ни одна из них так и не привела к устойчивому прекращению огня. Единственное, чего удавалось добиться – на время снизить число обстрелов на линии соприкосновения.
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