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РИА Новости

Шестеро пострадавших в ДТП под Омском находятся в тяжелом состоянии

Вчера, 14:05
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© Фото : ГУ МЧС по Омской областиПоследствия ДТП на 829-м километре автодороги Р-254 Иртыш. 22 июля 2019
Последствия ДТП на 829-м километре автодороги Р-254 Иртыш. 22 июля 2019
© Фото : ГУ МЧС по Омской области
НОВОСИБИРСК, 22 июл – РИА Новости. Шестеро взрослых, пострадавших при столкновении машин на встречной полосе в Омской области, находятся в тяжелом состоянии, по детям информация уточняется, сообщил РИА Новости представитель облминздрава.
Ранее в УМВД по Омской области сообщили, что днем в понедельник на 829-м километре трассы Челябинск-Новосибирск в районе села Морозовка Омского района водитель автомобиля Nissan Pathfinder, женщина 1981 года рождения, по предварительным данным, при повороте налево не предоставила преимущество в движении и допустила столкновение с двигавшимся во встречном направлении автомобилем Renault Logan. Погибли водитель и пассажир Renault, еще 12 пассажиров обеих машин пострадали.
"Пострадали шесть детей и шесть взрослых. Взрослые направлены в БСМП №1, дети – в Детскую городскую больницу №3. Еще рано говорить о состоянии каждого из пострадавших, так как не всех довезли до больниц. Известно, что одному ребенку сейчас собираются делать операцию. Все взрослые находятся в тяжелом состоянии", - сказал собеседник агентства.
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