Шестеро пострадавших в ДТП под Омском находятся в тяжелом состоянии

НОВОСИБИРСК, 22 июл – РИА Новости. Шестеро взрослых, пострадавших при столкновении машин на встречной полосе в Омской области, находятся в тяжелом состоянии, по детям информация уточняется, сообщил РИА Новости представитель облминздрава.

Ранее в УМВД по Омской области сообщили, что днем в понедельник на 829-м километре трассы Челябинск-Новосибирск в районе села Морозовка Омского района водитель автомобиля Nissan Pathfinder, женщина 1981 года рождения, по предварительным данным, при повороте налево не предоставила преимущество в движении и допустила столкновение с двигавшимся во встречном направлении автомобилем Renault Logan. Погибли водитель и пассажир Renault, еще 12 пассажиров обеих машин пострадали.