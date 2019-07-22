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РИА Новости

Эксперт назвал сценарий МЭР с остановкой потребкредитования реальным

Вчера, 14:02
2006
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваДеньги
Деньги
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Деньги. Архивное фото
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Остановка потребкредитования в России, о которой заявил министр экономического развития Максим Орешкин, является лишь одной из возможных частей стрессового сценария для экономики России, но не его ядром, заявил РИА Новости заместитель директора группы суверенных рейтингов и прогнозирования АКРА Дмитрий Куликов.
Накануне Орешкин в интервью радиостанции "Эхо Москвы" заявил, что российская экономика в 2021 году столкнется с рецессией из-за роста потребительского кредитования, если не начать предпринимать какие-либо действия уже сейчас, отодвигать решение этой проблемы дальше нельзя.
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Орешкин отметил, что рост потребительского кредитования не несет рисков для устойчивости банковской системы России, однако у этой истории есть экономический аспект. По его словам, финансовые рынки и экономика очень сильно зависят от психологии, и резкая остановка может привести к обвалу.
"Сценарий, компонентом которого является остановка потребительского кредитования, реален. При текущем балансе доходов-расходов населения спад кредитования может сжимать потребительские расходы на величину порядка 5%, что при прочих равных транслируется в 2 с небольшим процентных пункта ВВП", - прокомментировал Куликов.
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"Согласно нашим оценкам, впрочем, спонтанной такая остановка не будет - потребуется относительно сильный внешний шок, чтобы банки реагировали на него, а не только на наблюдаемую платежеспособность заемщиков. Для нас потребительское кредитование - не ядро стрессового сценария, а одна из возможных его частей", - добавил он.
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Министерство экономического развития РФРоссияЭкономика
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