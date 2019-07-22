Эксперт назвал сценарий МЭР с остановкой потребкредитования реальным

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Остановка потребкредитования в России, о которой заявил министр экономического развития Максим Орешкин, является лишь одной из возможных частей стрессового сценария для экономики России, но не его ядром, заявил РИА Новости заместитель директора группы суверенных рейтингов и прогнозирования АКРА Дмитрий Куликов.

Накануне Орешкин в интервью радиостанции "Эхо Москвы" заявил, что российская экономика в 2021 году столкнется с рецессией из-за роста потребительского кредитования, если не начать предпринимать какие-либо действия уже сейчас, отодвигать решение этой проблемы дальше нельзя.

Орешкин отметил, что рост потребительского кредитования не несет рисков для устойчивости банковской системы России, однако у этой истории есть экономический аспект. По его словам, финансовые рынки и экономика очень сильно зависят от психологии, и резкая остановка может привести к обвалу.

"Сценарий, компонентом которого является остановка потребительского кредитования, реален. При текущем балансе доходов-расходов населения спад кредитования может сжимать потребительские расходы на величину порядка 5%, что при прочих равных транслируется в 2 с небольшим процентных пункта ВВП", - прокомментировал Куликов.