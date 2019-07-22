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РИА Новости

Россия намерена усилить сотрудничество с ООН

Вчера, 13:59
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкГлава МИД РФ Сергей Лавров и член Коллегии по основным направлениям интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии Татьяна Валовая во время встречи в Москве. 22 июля 2019
Глава МИД РФ Сергей Лавров и член Коллегии по основным направлениям интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии Татьяна Валовая во время встречи в Москве. 22 июля 2019
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Москва рассчитывает, что встреча с генеральным директором отделения ООН в Женеве Татьяной Валовой поможет наметить совместные шаги для укрепления сотрудничества России со всеми учреждениями системы организации, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Для нас Женева - вторая по значимости точка. Мы тесно сотрудничаем со всеми штаб-квартирами организации, которую вы представляете. Надеемся, что сегодняшняя встреча поможет нам почётче определить, какие дополнительные шаги мы можем совместно предпринять для укрепления сотрудничества РФ со всеми учреждениями системы ООН", - сказал Лавров на встрече с генеральным директором отделения ООН в Женеве Татьяной Валовой в Москве.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел Республики Кот-д’Ивуар Марселем Амон-Тано
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В конце мая Валовая была назначена на должность главы офиса организации в Женеве, на этом посту она сменила датчанина Михаэля Меллера.
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Сергей ЛавровЖенева (город)ООНВ мире
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