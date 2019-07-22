Россия намерена усилить сотрудничество с ООН

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Москва рассчитывает, что встреча с генеральным директором отделения ООН в Женеве Татьяной Валовой поможет наметить совместные шаги для укрепления сотрудничества России со всеми учреждениями системы организации, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Для нас Женева - вторая по значимости точка. Мы тесно сотрудничаем со всеми штаб-квартирами организации, которую вы представляете. Надеемся, что сегодняшняя встреча поможет нам почётче определить, какие дополнительные шаги мы можем совместно предпринять для укрепления сотрудничества РФ со всеми учреждениями системы ООН", - сказал Лавров на встрече с генеральным директором отделения ООН в Женеве Татьяной Валовой в Москве.