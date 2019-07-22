Находящийся под следствием экс-глава Антипинского НПЗ скрылся за границей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 июл – РИА Новости. Бывший генеральный директор Антипинского нефтеперерабатывающего завода, который подозревается в заключении заведомо невыгодного договора с ущербом предприятию более 35 миллионов рублей, скрылся за границей, сообщили РИА Новости в пресс-службе тюменского управления СК РФ.

"Его местонахождение устанавливается. Он за пределами Российской Федерации находится, по нашим данным. Он будет объявлен в международный розыск", – сказала собеседница агентства.