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РИА Новости

Находящийся под следствием экс-глава Антипинского НПЗ скрылся за границей

Вчера, 13:59
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 июл – РИА Новости. Бывший генеральный директор Антипинского нефтеперерабатывающего завода, который подозревается в заключении заведомо невыгодного договора с ущербом предприятию более 35 миллионов рублей, скрылся за границей, сообщили РИА Новости в пресс-службе тюменского управления СК РФ.
"Его местонахождение устанавливается. Он за пределами Российской Федерации находится, по нашим данным. Он будет объявлен в международный розыск", – сказала собеседница агентства.
Ранее сообщалось, что в отношении экс-гендиректора Антипинского НПЗ возбуждено уголовное дело о злоупотреблении полномочиями. По версии следствия, подозреваемый заключил заведомо невыгодный договор купли-продажи имущества завода, чем причинил предприятию ущерб на сумму более 35 миллионов рублей. Ему грозит до четырех лет лишения свободы.
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