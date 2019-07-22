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РИА Новости

В Москве у мужчины украли сумку со 150 тысячами евро

Вчера, 13:55
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Неизвестные отобрали у мужчины сумку с крупной денежной суммой в районе проспекта Мира в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка полиции в понедельник.
"В 12.50 по адресу: проспект Мира, 42, неизвестные открыто похитили у мужчины сумку, где, с его слов, находилась крупная сумма денег. Ведется поиск похитителей. Устанавливается сумма материального ущерба", - сказал сотрудник пресс-службы.
Со своей стороны, источник, знакомый с ситуацией, сообщил агентству, что в похищенной сумке находилось примерно 150 тысяч евро.
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