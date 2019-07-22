В Москве у мужчины украли сумку со 150 тысячами евро

"В 12.50 по адресу: проспект Мира, 42, неизвестные открыто похитили у мужчины сумку, где, с его слов, находилась крупная сумма денег. Ведется поиск похитителей. Устанавливается сумма материального ущерба", - сказал сотрудник пресс-службы.