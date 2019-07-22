Похититель картины Куинджи из Третьяковки отказался пояснить свои мотивы

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Обвиняемый в краже картины Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым" из Третьяковской галереи Денис Чуприков не стал в суде пояснять мотивы своего поступка, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Суд в понедельник приступил к рассмотрению дела по существу. Чуприков ранее признал себя виновным и заявил, что хотел "привлечь внимание к себе". Потерпевшими по делу признано министерство культуры в части имущественного вреда, а также Третьяковская галерея в части ущерба деловой репутации.
"Вину признаю частично", - ответил Чуприков на вопрос судьи. Пояснять позицию, как и давать показания, он пока не стал.
Громкое преступление произошло 27 января: картину знаменитого пейзажиста "Ай-Петри. Крым" вынес молодой человек в черном прямо с выставки, и никто ему не помешал. На следующее утро МВД РФ объявило о задержании подозреваемого, само полотно нашли в Одинцовском районе Подмосковья.