Похититель картины Куинджи из Третьяковки отказался пояснить свои мотивы

Денис Чуприков, обвиняемый в краже картины художника Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым" из Третьяковской галереи, в Замоскворецком суде города Москвы. 22 июля 2019

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Обвиняемый в краже картины Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым" из Третьяковской галереи Денис Чуприков не стал в суде пояснять мотивы своего поступка, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Суд в понедельник приступил к рассмотрению дела по существу. Чуприков ранее признал себя виновным и заявил, что хотел "привлечь внимание к себе". Потерпевшими по делу признано министерство культуры в части имущественного вреда, а также Третьяковская галерея в части ущерба деловой репутации.

"Вину признаю частично", - ответил Чуприков на вопрос судьи. Пояснять позицию, как и давать показания, он пока не стал.