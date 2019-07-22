В Омской области два человека погибли, 12 пострадали в ДТП с внедорожником

НОВОСИБИРСК, 22 июл – РИА Новости. Два человека погибли и еще 12 пострадали в понедельник в результате автоаварии в Омской области, где Nissan Pathfinder столкнулся со встречным Renault Logan, сообщает УМВД по Омской области.

В полиции пояснили, что сообщение об аварии на 829-м километре трассы Челябинск-Новосибирск в районе села Морозовка Омского района поступило в 14.25 местного времени (11.25 мск).

"Прибывшими сотрудниками полиции предварительно установлено, что водитель автомобиля Nissan Pathfinder, женщина 1981 года рождения… при повороте налево не предоставила преимущество в движении и допустила столкновение с двигавшимся во встречном направлении автомобилем Renault Logan", - говорится в сообщении.