Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-22T13:53Z
https://ria.ru/20190722/1556763381.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

В Омской области два человека погибли, 12 пострадали в ДТП с внедорожником

Вчера, 13:53
228
НОВОСИБИРСК, 22 июл – РИА Новости. Два человека погибли и еще 12 пострадали в понедельник в результате автоаварии в Омской области, где Nissan Pathfinder столкнулся со встречным Renault Logan, сообщает УМВД по Омской области.
В полиции пояснили, что сообщение об аварии на 829-м километре трассы Челябинск-Новосибирск в районе села Морозовка Омского района поступило в 14.25 местного времени (11.25 мск).
Последствия ДТП на 829-м километре автодороги Р-254 Иртыш. 22 июля 2019
Вчера, 13:51
Крупные ДТП в России в 2019 году
"Прибывшими сотрудниками полиции предварительно установлено, что водитель автомобиля Nissan Pathfinder, женщина 1981 года рождения… при повороте налево не предоставила преимущество в движении и допустила столкновение с двигавшимся во встречном направлении автомобилем Renault Logan", - говорится в сообщении.
По данным УМВД, в результате дорожно-транспортного происшествия водитель и пассажир автомобиля Renault скончались на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи. Водитель и восемь пассажиров Nissan, среди которых пятеро детей, а также трое пассажиров Renault доставлены в больницу для обследования. Полицейские проводят проверку.
100320
Обсудить 0
Омская областьРоссияПроисшествия
Рекомендуем
Последствия ДТП на 829-м километре автодороги Р-254 Иртыш. 22 июля 2019
Шестеро пострадавших в ДТП под Омском находятся в тяжелом состоянии
РИА
Новости
Ксения Туленкова-Мецгер
Жителя Урала осудили за убийство финалистки конкурса красоты
В Москве у мужчины украли сумку со 150 тысячами евро
Вид на Телецкое озеро
На Телецком озере на Алтае катер врезался в баржу
Лента
новостей
В Пермском крае режим ЧС из-за паводка остается в одном районе
Жителя Кузбасса, убившего знакомого за отказ извиниться, осудили на 12 лет
Медики рассказали о состоянии детей, пострадавших в ДТП в Омской области
Последствия ДТП на 829-м километре автодороги Р-254 Иртыш. 22 июля 2019
Крупные ДТП в России в 2019 году
Находящийся под следствием экс-глава Антипинского НПЗ скрылся за границей
Картина Архипа Куинджи Ай-Петри. Крым на выставке в Третьяковской галерее в Москве
Похититель картины Куинджи из Третьяковки возместил ущерб в 13 тысяч рублей
После ДТП под Калининградом с пятью пострадавшими детьми завели дело
Последствия ДТП на 829-м километре автодороги Р-254 Иртыш. 22 июля 2019
В Омской области два человека погибли, 11 пострадали в ДТП с внедорожником
Денис Чуприков, обвиняемый в краже картины художника Архипа Куинджи Ай-Петри. Крым из Третьяковской галереи, в Замоскворецком суде города Москвы. 22 июля 2019
Похититель картины Куинджи из Третьяковки отказался пояснить свои мотивы
На северо-востоке Москвы нашли тело женщины
Суд оштрафовал виновника жесткой посадки вертолета в Воронежской области
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:38В новосибирском троллейбусном депо женщину убило бетонной плитой
10:34Росстат назвал самую распространенную зарплату в России
10:29Синоптики обещают новые ливни в Приморье, где прошел шторм "Данас"
10:29"Спектр-РГ" скорректировал орбиту на пути к рабочей точке
10:27Приглашенного в Израиль саудовского блогера оплевали местные арабы
10:27В Калининградской области женщина подала в суд из-за пропавшей могилы брата
10:25Дело о пожаре в лагере под Хабаровском передадут в центральный аппарат СК
10:25Россиянам напомнили, сколько овощей и фруктов надо есть каждый день
10:20Приток мигрантов в Россию обновил десятилетний максимум
10:17В Алтайском крае семь человек пострадали при столкновении двух легковушек
10:17Умер актер из бондианы и сериала "Она написала убийство" Дэвид Хедисон
10:08В Совфеде назвали высказывания Помпео о России политическим цинизмом
10:08В Сиднее грузовик с 270 кг наркотиков врезался в полицейские машины
10:03В Крыму объявили штормовое предупреждение
09:59СМИ назвали возможного кандидата в премьеры Украины
09:55Железнодорожники подняли все сошедшие с рельсов вагоны в Коми
09:53Мальчик, спасавший девочек из горящей палатки в лагере, впал в кому
09:49Минобороны ответило на обвинения Сеула в нарушении воздушного пространства
09:39СК завел шесть дел после обстрелов украинскими силовиками жителей Донбасса
09:37В благовещенском парке из озера выловили десятикилограммовый пельмень
Лента новостейМолния