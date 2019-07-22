В фильме Алексея Учителя "Цой" не будет исполнителя роли музыканта

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Режиссер картины "Цой" Алексей Учитель решил не выводить на экран актера в роли легендарного музыканта, Виктор Цой появится только в кадрах хроники, сообщили в пресс-службе проекта.

Лидер группы "Кино" погиб в автокатастрофе под Ригой 15 августа 1990 года, спустя меньше месяца после своего 28-летия. По официальной версии, Цой уснул за рулем и его "Москвич" выехал на встречную полосу, где столкнулся с автобусом.

Как ранее рассказал РИА Новости Учитель, у фильма об этой катастрофе два рабочих названия — "Цой" и "47" - по названию невыпущенного альбома музыканта. Роль водителя автобуса сыграет Евгений Цыганов. Съемки начались в июле, они будут проходить в Латвии, Санкт-Петербурге, Калининградской и Псковской областях.

"События, происходящие во время этого путешествия, являются вымышленными. Важно отметить, что на экране принципиально не будет актера, играющего Виктора Цоя. Образ рок-идола будет складываться из деталей, через реплики и диалоги героев, через их эмоциональные реакции", - рассказали в пресс-службе.

В финале картины покажут документальные кадры с концерта Виктора Цоя, который Алексей Учитель снял более 30 лет назад для фильма "Рок".

В фильме также снимаются дебютантка Надежда Калеганова, Паулина Андреева, Марьяна Спивак, Игорь Верник и другие. Картина создается студией "Рок" при поддержке Фонда кино и при участии латвийской кинокомпании Mistrus Media.