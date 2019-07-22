Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-22T13:43Z
https://ria.ru/20190722/1556763162.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

В Пермском крае режим ЧС из-за паводка остается в одном районе

Вчера, 13:43
124
ПЕРМЬ, 22 июл - РИА Новости. Режим ЧС, введенный из-за подтопления территории после дождевого паводка, остается в Гайнинском муниципальном районе Пермского края, где размыт участок дороги в сторону Жемчужного, сообщила РИА Новости и.о. заместителя главы района по социальной и внутренней политике Людмила Боталова.
На минувшей неделе в результате продолжительных обильных осадков на территории Пермского края произошло повышение уровня воды в малых реках, что привело к подтоплению населенных пунктов и размыву автомобильных дорог в шести муниципальных районах региона. К воскресенью, 21 июля, по данным МЧС, все территории муниципальных образований освободились от воды, режим ЧС сохранился лишь в Гайнинском районе.
Последствия выпадения обильных осадков в Краснодаре
Вчера, 09:03
В Краснодаре за день выпала месячная норма осадков
"У нас пока чрезвычайная ситуация не снята, потому что еще поселок Жемчужный отрезан от региональной трассы. Восстановительные работы ведутся на дороге Давыдово - Жемчужный, но пока еще не все аварийные участки устранены", - сказала агентству Боталова.
По информации Боталовой, на восстановление дороги к поселку, в котором проживают свыше 200 человек, потребуется минимум два дня. "Как только дорогу на Давыдово - Жемчужный откроем, режим ЧС в районе может быть снят. Может, оставим режим повышенной готовности, потому что МЧС сообщает, что воду с верховья реки надо ждать. Пока на сегодня уровень воды в Каме поднялся на 3 метра, там посмотрим", - пояснила Боталова.
Она также уточнила, что в двух других поселках района, которые ранее были отрезаны от транспортного сообщения, дороги уже открылись. "Поселок Чуртан никак не задействован в аварийных работах - там мосты были восстановлены еще 17 июля, в поселке Сейва 20 июля сообщение было восстановлено, сегодня туда ушел автобус", - отметила Боталова.
Сотрудники МЧС во время устранения последствий прохождения циклона в Амурской области
21 июля, 12:13
В Приамурье ввели режим ЧС из-за подтоплений после ливней
010000
Обсудить 0
Пермский крайПроисшествия
Рекомендуем
Дождь в Москве
В Москве объявили "желтый" уровень опасности из-за грозы и дождя
РИА
Новости
РЖД ограничили продажи билетов на ряд поездов из-за ЧП в Коми
В Омской области два человека погибли, 12 пострадали в ДТП с внедорожником
Вид на район подтопления в городе Тулуне Иркутской области из вертолета
В Иркутской области семь домов остаются подтопленными
Лента
новостей
В Бурятии вынесли приговор членам банды "черных лесорубов"
Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич
В Совфеде рассказали о соглашении по ВТС с Китаем
Ксения Туленкова-Мецгер
Жителя Урала осудили за убийство финалистки конкурса красоты
Вид на Телецкое озеро
На Телецком озере на Алтае катер врезался в баржу
Дмитрий Разумков
Украинцам не стоит бояться узурпации власти, заявил глава партии Зеленского
На северо-востоке Москвы нашли тело женщины
Последствия пожара на территории горнолыжного комплекса Холдоми в Солнечном районе в палаточном городке. 23 июля 2019
В Хабаровском крае запустили "горячую линию" после пожара в детском лагере
После ДТП под Калининградом с пятью пострадавшими детьми завели дело
Денис Чуприков, обвиняемый в краже картины художника Архипа Куинджи Ай-Петри. Крым из Третьяковской галереи, в Замоскворецком суде города Москвы. 22 июля 2019
Похититель картины Куинджи из Третьяковки отказался пояснить свои мотивы
Суд оштрафовал виновника жесткой посадки вертолета в Воронежской области
В Хабаровске рассказали о состоянии детей, пострадавших при пожаре в лагере
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:08В Совфеде назвали высказывания Помпео о России политическим цинизмом
10:08В Сиднее грузовик с 270 кг наркотиков врезался в полицейские машины
10:03В Крыму объявили штормовое предупреждение
09:59СМИ назвали возможного кандидата в премьеры Украины
09:55Железнодорожники подняли все сошедшие с рельсов вагоны в Коми
09:53Мальчик, спасавший девочек из горящей палатки в лагере, впал в кому
09:49Минобороны ответило на обвинения Сеула в нарушении воздушного пространства
09:39СК завел шесть дел после обстрелов украинскими силовиками жителей Донбасса
09:37В благовещенском парке из озера выловили десятикилограммовый пельмень
09:34В Хабаровске рассказали о состоянии детей, пострадавших при пожаре в лагере
09:34После ДТП в Омской области с двумя погибшими завели уголовное дело
09:30В Совфеде оценили идею Вакарчука о законе о "сосуществовании" с Россией
09:29В Киргизии заявили о 14 пострадавших в конфликте на границе с Таджикистаном
09:24Жителей Венесуэлы освободили от работы и учебы из-за блэкаута
09:21Генконсул Японии на Сахалине покидает свой пост
09:21В Иркутской области после паводка укрепят берега и очистят русла рек
09:20Нью-Йорк стал первым штатом в США, запретившим удаление когтей у котов
09:16В Китае с начала года более 250 тысяч чиновников наказали за коррупцию
09:14Глава "Слуги народа" исключил возможность амнистии для ополченцев Донбасса
09:11Южная Корея выразила протест России из-за "нарушения границы"
Лента новостейМолния