В Пермском крае режим ЧС из-за паводка остается в одном районе

ПЕРМЬ, 22 июл - РИА Новости. Режим ЧС, введенный из-за подтопления территории после дождевого паводка, остается в Гайнинском муниципальном районе Пермского края, где размыт участок дороги в сторону Жемчужного, сообщила РИА Новости и.о. заместителя главы района по социальной и внутренней политике Людмила Боталова.

На минувшей неделе в результате продолжительных обильных осадков на территории Пермского края произошло повышение уровня воды в малых реках, что привело к подтоплению населенных пунктов и размыву автомобильных дорог в шести муниципальных районах региона. К воскресенью, 21 июля, по данным МЧС, все территории муниципальных образований освободились от воды, режим ЧС сохранился лишь в Гайнинском районе.

"У нас пока чрезвычайная ситуация не снята, потому что еще поселок Жемчужный отрезан от региональной трассы. Восстановительные работы ведутся на дороге Давыдово - Жемчужный, но пока еще не все аварийные участки устранены", - сказала агентству Боталова.

По информации Боталовой, на восстановление дороги к поселку, в котором проживают свыше 200 человек, потребуется минимум два дня. "Как только дорогу на Давыдово - Жемчужный откроем, режим ЧС в районе может быть снят. Может, оставим режим повышенной готовности, потому что МЧС сообщает, что воду с верховья реки надо ждать. Пока на сегодня уровень воды в Каме поднялся на 3 метра, там посмотрим", - пояснила Боталова.