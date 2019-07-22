В Пермском крае режим ЧС из-за паводка остается в одном районе

ПЕРМЬ, 22 июл - РИА Новости. Режим ЧС, введенный из-за подтопления территории после дождевого паводка, остается в Гайнинском муниципальном районе Пермского края, где размыт участок дороги в сторону Жемчужного, сообщила РИА Новости и.о. заместителя главы района по социальной и внутренней политике Людмила Боталова.
На минувшей неделе в результате продолжительных обильных осадков на территории Пермского края произошло повышение уровня воды в малых реках, что привело к подтоплению населенных пунктов и размыву автомобильных дорог в шести муниципальных районах региона. К воскресенью, 21 июля, по данным МЧС, все территории муниципальных образований освободились от воды, режим ЧС сохранился лишь в Гайнинском районе.
"У нас пока чрезвычайная ситуация не снята, потому что еще поселок Жемчужный отрезан от региональной трассы. Восстановительные работы ведутся на дороге Давыдово - Жемчужный, но пока еще не все аварийные участки устранены", - сказала агентству Боталова.
По информации Боталовой, на восстановление дороги к поселку, в котором проживают свыше 200 человек, потребуется минимум два дня. "Как только дорогу на Давыдово - Жемчужный откроем, режим ЧС в районе может быть снят. Может, оставим режим повышенной готовности, потому что МЧС сообщает, что воду с верховья реки надо ждать. Пока на сегодня уровень воды в Каме поднялся на 3 метра, там посмотрим", - пояснила Боталова.
Она также уточнила, что в двух других поселках района, которые ранее были отрезаны от транспортного сообщения, дороги уже открылись. "Поселок Чуртан никак не задействован в аварийных работах - там мосты были восстановлены еще 17 июля, в поселке Сейва 20 июля сообщение было восстановлено, сегодня туда ушел автобус", - отметила Боталова.