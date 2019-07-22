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РИА Новости

Жителя Урала осудили за убийство финалистки конкурса красоты

Вчера, 13:42
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© Фото : страница Ксении Туленковой-Мецгер во ВКонтактеКсения Туленкова-Мецгер
Ксения Туленкова-Мецгер
© Фото : страница Ксении Туленковой-Мецгер во ВКонтакте
ЧЕЛЯБИНСК, 22 июл - РИА Новости. Суд приговорил к 21 году лишения свободы в колонии строгого режима жителя Магнитогорска Челябинской области Александра Магиленца, обвиняемого в убийстве проживавшей в США участницы конкурса красоты Ксении Мецгер ради похищения ее машины.
Как сообщало следствие, обвиняемый 16 июля 2018 года в Магнитогорске под видом покупки автомобиля предложил приехавшей 29-летней девушке проследовать с ним в автосервис. Там он напал на нее, нанес металлической кувалдой, ломом и неустановленным предметом множество ударов, после чего задушил металлическим тросом. Затем мужчина вывез тело в безлюдное место, похитил автомобиль, личное имущество и документы девушки. По сообщению следствия, обвиняемый планировал разобрать автомобиль на запчасти и продать. Уголовное дело в конце мая было направлено для рассмотрения в Челябинский областной суд.
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"В постоянной сессии Челябинского областного суда в Магнитогорске 22 июля вынесен приговор по уголовному делу по обвинению Магиленца… Приговор суда - 21 год лишения свободы, с ограничением свободы на два года, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - сообщает пресс-центр прокуратуры региона.
Также удовлетворен иск потерпевшего о взыскании трех миллионов рублей в счет возмещения морального вреда здоровью и 22,8 тысячи рублей в счет возмещения материального ущерба, уточняется в сообщении.
Приговор не вступил в законную силу, добавили в прокуратуре.
Как сообщалось, мужчина обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных пунктом "в" части 4 статьи 162 (разбой), пунктом "з" части 2 статьи 105 (убийство), части 2 статьи 325 УК РФ (похищение или повреждение документов). Также в рамках уголовного дела потерпевшими был заявлен гражданский иск на сумму более трех миллионов рублей.
Как ранее сообщало местное издание Chelyabinsk.ru, Мецгер (в девичестве - Туленкова) с мужем и ребенком жила в США, а в Россию приехала в гости к матери. По данным на сайте конкурса Missis World Russia, она участвовала в финале конкурса в 2016 году. На страничке в соцсети "ВКонтакте" Ксении размещены фотографии с конкурса.
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