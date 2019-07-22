РЖД ограничили продажи билетов на ряд поездов из-за ЧП в Коми

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. РЖД ограничили продажи билетов на ряд поездов из-за схода вагонов с углем в Коми, произошедшего из-за размыва пути, сообщила пресс-служба компании.
"В связи с происшествием на станции Керки Северной железной дороги временно ограничены продажи на ряд пассажирских поездов, следующих по участку Кожва-Сосногорск", - говорится в сообщении.
В нем отмечается, что работы по восстановлению движения находятся под личным контролем главы РЖД Олега Белозерова.
Из-за ЧП ряд пассажирских поездов проследует только от/до Сосногорска, также до окончания восстановительных работ отменены две электрички.
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Пассажирам, ожидающим на вокзалах, будут бесплатно предоставлены услуги залов повышенной комфортности, комнат матери и ребенка, комнат длительного отдыха и камер хранения. Также будет организовано питание пассажиров задержанных поездов. Кроме того, возврат и переоформление проездных документов пассажирам при отказе от поездки будет производиться без удержания дополнительных платежей и сборов, отмечается в сообщении РЖД.
Ранее в понедельник региональное управление МЧС сообщало, что движение четырех пассажирских поездов сообщением Москва-Воркута, Воркута-Москва, Усинск-Сыктывкар и Сыктывкар-Усинск с более 450 пассажирами задерживается из-за схода железнодорожных вагонов с углем в Коми. Пресс-служба РЖД сообщала, что сход вагонов произошел из-за размыва пути, восстановительные работы займут, предположительно, двое суток.