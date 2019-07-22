Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-22T13:42Z
https://ria.ru/20190722/1556763028.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

РЖД ограничили продажи билетов на ряд поездов из-за ЧП в Коми

Вчера, 13:42
3132
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. РЖД ограничили продажи билетов на ряд поездов из-за схода вагонов с углем в Коми, произошедшего из-за размыва пути, сообщила пресс-служба компании.
"В связи с происшествием на станции Керки Северной железной дороги временно ограничены продажи на ряд пассажирских поездов, следующих по участку Кожва-Сосногорск", - говорится в сообщении.
В нем отмечается, что работы по восстановлению движения находятся под личным контролем главы РЖД Олега Белозерова.
Из-за ЧП ряд пассажирских поездов проследует только от/до Сосногорска, также до окончания восстановительных работ отменены две электрички.
5 июня, 12:42
В Ульяновске сошли с рельсов два грузовых вагона
Пассажирам, ожидающим на вокзалах, будут бесплатно предоставлены услуги залов повышенной комфортности, комнат матери и ребенка, комнат длительного отдыха и камер хранения. Также будет организовано питание пассажиров задержанных поездов. Кроме того, возврат и переоформление проездных документов пассажирам при отказе от поездки будет производиться без удержания дополнительных платежей и сборов, отмечается в сообщении РЖД.
Ранее в понедельник региональное управление МЧС сообщало, что движение четырех пассажирских поездов сообщением Москва-Воркута, Воркута-Москва, Усинск-Сыктывкар и Сыктывкар-Усинск с более 450 пассажирами задерживается из-за схода железнодорожных вагонов с углем в Коми. Пресс-служба РЖД сообщала, что сход вагонов произошел из-за размыва пути, восстановительные работы займут, предположительно, двое суток.
110626
Обсудить 0
РЖДКомиРоссияПроисшествия
Рекомендуем
В Сосногорском районе Коми ввели режим ЧС после схода вагонов с углем
РИА
Новости
Производство минеральной и питьевой воды. Архивное фото
Четверть питьевой воды в России оказалась подделкой
В Коми начали проверку после схода вагонов на Северной железной дороге
В России ужесточат правила провоза багажа
Лента
новостей
Выборы в Верховную Раду 2019
Выборы в Верховную раду Украины
Генпрокурор Украины Юрий Луценко
Генпрокуратура Украины объяснила исчезновение Луценко
Последствия схода с рельс вагонов с углем в Сосногорском районе на станции Керки. 22 июля 2019
В Коми сошли с рельсов вагоны с углем
В Петербурге убили гражданскую активистку Елену Григорьеву
Ксения Туленкова-Мецгер
Жителя Урала осудили за убийство финалистки конкурса красоты
Таможенный пост в аэропорту
В России ужесточат правила провоза в багаже фруктов, овощей и цветов
В Пермском крае режим ЧС из-за паводка остается в одном районе
Паспорта России, Донецкой Народной Республики и Украины
В Госдуме ответили на заявление Киева о паспортах для жителей Донбасса
Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский выступает на пленарном заседании Госдумы РФ. 17 января 2019
Жириновский рассказал, когда Украина может стать частью России
Посетитель ярмарки вакансий
Названы регионы с самой сложной ситуацией на рынке труда
Президент РФ Владимир Путин
Путин отменил санкции России против Эритреи
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:38В новосибирском троллейбусном депо женщину убило бетонной плитой
10:34Росстат назвал самую распространенную зарплату в России
10:29Синоптики обещают новые ливни в Приморье, где прошел шторм "Данас"
10:29"Спектр-РГ" скорректировал орбиту на пути к рабочей точке
10:27Приглашенного в Израиль саудовского блогера оплевали местные арабы
10:27В Калининградской области женщина подала в суд из-за пропавшей могилы брата
10:25Дело о пожаре в лагере под Хабаровском передадут в центральный аппарат СК
10:25Россиянам напомнили, сколько овощей и фруктов надо есть каждый день
10:20Приток мигрантов в Россию обновил десятилетний максимум
10:17В Алтайском крае семь человек пострадали при столкновении двух легковушек
10:17Умер актер из бондианы и сериала "Она написала убийство" Дэвид Хедисон
10:08В Совфеде назвали высказывания Помпео о России политическим цинизмом
10:08В Сиднее грузовик с 270 кг наркотиков врезался в полицейские машины
10:03В Крыму объявили штормовое предупреждение
09:59СМИ назвали возможного кандидата в премьеры Украины
09:55Железнодорожники подняли все сошедшие с рельсов вагоны в Коми
09:53Мальчик, спасавший девочек из горящей палатки в лагере, впал в кому
09:49Минобороны ответило на обвинения Сеула в нарушении воздушного пространства
09:39СК завел шесть дел после обстрелов украинскими силовиками жителей Донбасса
09:37В благовещенском парке из озера выловили десятикилограммовый пельмень
Лента новостейМолния