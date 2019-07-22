РЖД ограничили продажи билетов на ряд поездов из-за ЧП в Коми

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. РЖД ограничили продажи билетов на ряд поездов из-за схода вагонов с углем в Коми, произошедшего из-за размыва пути, сообщила пресс-служба компании.

"В связи с происшествием на станции Керки Северной железной дороги временно ограничены продажи на ряд пассажирских поездов, следующих по участку Кожва-Сосногорск", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что работы по восстановлению движения находятся под личным контролем главы РЖД Олега Белозерова.

Из-за ЧП ряд пассажирских поездов проследует только от/до Сосногорска, также до окончания восстановительных работ отменены две электрички.

Пассажирам, ожидающим на вокзалах, будут бесплатно предоставлены услуги залов повышенной комфортности, комнат матери и ребенка, комнат длительного отдыха и камер хранения. Также будет организовано питание пассажиров задержанных поездов. Кроме того, возврат и переоформление проездных документов пассажирам при отказе от поездки будет производиться без удержания дополнительных платежей и сборов, отмечается в сообщении РЖД.