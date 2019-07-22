В Минобороны опровергли сообщения об ударе ВКС по рынку в Сирии

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Минобороны опровергло утверждения "Белых касок" о том, что российская авиация нанесла удар по рынку в Сирии.

"Заявления анонимных представителей финансируемой Великобританией и США организации "Белые каски" о якобы нанесении самолетами ВКС России удара по рынку в населенном пункте Маарет-ан-Нуман (провинция Идлиб) — фейк. Авиация ВКС России никаких задач в данном районе Сирийской Арабской Республики не выполняла", — говорится в релизе.

Что известно о "Белых касках"

Организация "Белые каски" заявляет своей целью защиту мирного населения Сирии при политической нейтральности.

Однако параллельно в Сети появляются записи, где видно, как те же "Белые каски" создают постановочные сюжеты, нанося грим "пострадавшим" и диктуя, что те должны говорить. Более того, сирийские журналисты показали несколько материалов, на которых "спасатели" были засняты с оружием и в военной форме.

В российском МИД считают деятельность "Белых касок" элементом большой информационной кампании по очернению властей Сирии. В частности, на них Москва возлагает ответственность за провокацию, которая дала повод Западу обвинить Дамаск в применении химоружия и нанести удары по объектам правительственных войск.

Башар Асад заявлял, что члены организации "Белые каски" на самом деле сторонники "Аль-Каиды"*.

В октябре 2018 года министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью Euronews отметил, что, по данным Москвы, Запад пришел в ужас от личных дел членов организации, поэтому их "уже боятся там принимать". Дипломат подчеркнул, что "Белые каски" связаны с группировками ИГ* и "Джебхат ан-Нусра"*.