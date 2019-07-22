В Минобороны опровергли сообщения об ударе ВКС по рынку в Сирии

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Минобороны опровергло утверждения "Белых касок" о том, что российская авиация нанесла удар по рынку в Сирии.
"Заявления анонимных представителей финансируемой Великобританией и США организации "Белые каски" о якобы нанесении самолетами ВКС России удара по рынку в населенном пункте Маарет-ан-Нуман (провинция Идлиб) — фейк. Авиация ВКС России никаких задач в данном районе Сирийской Арабской Республики не выполняла", — говорится в релизе.
Что известно о "Белых касках"
Организация "Белые каски" заявляет своей целью защиту мирного населения Сирии при политической нейтральности.
Однако параллельно в Сети появляются записи, где видно, как те же "Белые каски" создают постановочные сюжеты, нанося грим "пострадавшим" и диктуя, что те должны говорить. Более того, сирийские журналисты показали несколько материалов, на которых "спасатели" были засняты с оружием и в военной форме.
31 января, 12:59Ветеран "Альфы" назвал задачу, которую США поставили перед "Белыми касками"МИД РФ поделился сведениями о возможной подготовке террористами инсценировки применения химоружия в сирийском Идлибе. Это сообщение прокомментировал в эфире радио Sputnik член Ассоциации ветеранов группы антитеррора "Альфа" Андрей Попов.
В российском МИД считают деятельность "Белых касок" элементом большой информационной кампании по очернению властей Сирии. В частности, на них Москва возлагает ответственность за провокацию, которая дала повод Западу обвинить Дамаск в применении химоружия и нанести удары по объектам правительственных войск.
Башар Асад заявлял, что члены организации "Белые каски" на самом деле сторонники "Аль-Каиды"*.
В октябре 2018 года министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью Euronews отметил, что, по данным Москвы, Запад пришел в ужас от личных дел членов организации, поэтому их "уже боятся там принимать". Дипломат подчеркнул, что "Белые каски" связаны с группировками ИГ* и "Джебхат ан-Нусра"*.
*Террористическая организация, запрещенная в России.