"АвтоВАЗ" начал продавать Lada Xray Cross с вариатором

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. "АвтоВАЗ" запустил продажи компакт-кроссовера Lada Xray с бесступенчатой автоматической коробкой передач - вариатором, цены начинаются от 842 тысяч рублей, говорится в сообщении компании.

"22 июля 2019 года стартуют продажи Lada Xray Cross в новых комплектациях. Компактный кроссовер впервые в истории марки получил бесступенчатую автоматическую трансмиссию, а также мультимедийную систему с поддержкой Apple Car Play и Android Auto. Бесступенчатая автоматическая коробка передач доступна для Lada Xray Cross, начиная уже с базовой комплектации Classic с пакетом Optima. Такой автомобиль стоит от 841,9 тысячи рублей", - отмечает компания.

Коробка устанавливается в паре с двигателем альянса HR-16 объемом 1.6 литра, производящимся в Тольятти, а доплата за "автомат" составляет 50 тысяч рублей, поясняет "АвтоВАЗ".