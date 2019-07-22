На Телецком озере на Алтае катер врезался в баржу

БАРНАУЛ, 22 июл - РИА Новости. Пассажирский катер врезался в баржу на Телецком озере, три человека получили тяжёлые травмы, говорится в сообщении Алтайского линейного управления МВД России.

"Прибывшие на место происшествия сотрудники транспортной полиции установили, что накануне граждане отдыхали в кафе и хотели утром проследовать на зафрахтованном катере к туристической базе, расположенной на урочище Усть-Тюбэ. Трое пассажиров легли отдыхать в носовой части катера - они пострадали больше всего и госпитализированы, еще двое отказались от госпитализации", - говорится в сообщении.

Ведомство отмечает, что из-за густого тумана судоводитель не увидел пришвартованный водный транспорт и столкнулся с ним.