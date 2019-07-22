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РИА Новости

На Телецком озере на Алтае катер врезался в баржу

Вчера, 13:33
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© РИА Новости / Алексей Бушкин / Перейти в фотобанкВид на Телецкое озеро
Вид на Телецкое озеро
© РИА Новости / Алексей Бушкин
Перейти в фотобанк
БАРНАУЛ, 22 июл - РИА Новости. Пассажирский катер врезался в баржу на Телецком озере, три человека получили тяжёлые травмы, говорится в сообщении Алтайского линейного управления МВД России.
"Прибывшие на место происшествия сотрудники транспортной полиции установили, что накануне граждане отдыхали в кафе и хотели утром проследовать на зафрахтованном катере к туристической базе, расположенной на урочище Усть-Тюбэ. Трое пассажиров легли отдыхать в носовой части катера - они пострадали больше всего и госпитализированы, еще двое отказались от госпитализации", - говорится в сообщении.
Ведомство отмечает, что из-за густого тумана судоводитель не увидел пришвартованный водный транспорт и столкнулся с ним.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.
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