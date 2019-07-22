После ДТП под Калининградом с пятью пострадавшими детьми завели дело

КАЛИНИНГРАД, 22 июл - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено по факту ДТП микроавтобуса и бензовоза под Гвардейском в Калининградской области, где пострадали пятеро детей, один из которых позже скончался от полученных травм, сообщила журналистам начальник пресс-службы управления МВД России по региону Светлана Поставничая.

В пятницу около 12.00 (13.00 мск) микроавтобус, в котором кроме водителя находились его шестеро несовершеннолетних внуков, а также жена и дочь, при повороте не уступил дорогу двигавшемуся по главной дороге бензовозу. В результате пятеро детей в возрасте от трех месяцев до 10 лет и 62-летний водитель госпитализированы. В субботу ночью в больнице скончался трехмесячный ребенок, находившийся в критическом состоянии.

В понедельник в региональном министерстве здравоохранения сообщили, что взрослый пациент переведен из реанимации в обычную палату. Также в обычных палатах детской областной больницы находятся три ребенка, их состояние близко к удовлетворительному. Один ребенок пока продолжает оставаться в реанимации.

"По факту ДТП со смертельным исходом Следственным отделом МО МВД России "Гвардейский" возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 Уголовного кодекса РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека)", - сказала Поставничая.

Она отметила, что в рамках расследования уголовного дела будут проведены судебно-медицинские и автотехнические экспертизы, установлены все обстоятельства произошедшего.