После ДТП под Калининградом с пятью пострадавшими детьми завели дело

КАЛИНИНГРАД, 22 июл - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено по факту ДТП микроавтобуса и бензовоза под Гвардейском в Калининградской области, где пострадали пятеро детей, один из которых позже скончался от полученных травм, сообщила журналистам начальник пресс-службы управления МВД России по региону Светлана Поставничая.
В пятницу около 12.00 (13.00 мск) микроавтобус, в котором кроме водителя находились его шестеро несовершеннолетних внуков, а также жена и дочь, при повороте не уступил дорогу двигавшемуся по главной дороге бензовозу. В результате пятеро детей в возрасте от трех месяцев до 10 лет и 62-летний водитель госпитализированы. В субботу ночью в больнице скончался трехмесячный ребенок, находившийся в критическом состоянии.
В понедельник в региональном министерстве здравоохранения сообщили, что взрослый пациент переведен из реанимации в обычную палату. Также в обычных палатах детской областной больницы находятся три ребенка, их состояние близко к удовлетворительному. Один ребенок пока продолжает оставаться в реанимации.
"По факту ДТП со смертельным исходом Следственным отделом МО МВД России "Гвардейский" возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 Уголовного кодекса РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека)", - сказала Поставничая.
Она отметила, что в рамках расследования уголовного дела будут проведены судебно-медицинские и автотехнические экспертизы, установлены все обстоятельства произошедшего.
Ранее сообщалось, что в результате аварии бензовоз опрокинулся в кювет, его водитель не пострадал. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов поручил принять меры, чтобы обезопасить участок дороги (запретить левый поворот, установить светофор), где произошла авария, поскольку это ДТП уже не первое на этой части трассы.