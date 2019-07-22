Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-22T13:26Z
https://ria.ru/20190722/1556762495.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155676/26/1556762671_0:0:3146:1770_1036x0_80_0_0_cb8de7b3cc445e045639de202fdb3563.jpg
РИА Новости

Индийский космический аппарат "Чандраян-2" вывели на нерасчетную орбиту

Вчера, 13:26
1571
© REUTERS / Rupak De ChowdhuriПрямая трансляция запуска второй лунной миссии Индии "Чандраян-2". 22 июля 2019
Прямая трансляция запуска второй лунной миссии Индии Чандраян-2. 22 июля 2019
© REUTERS / Rupak De Chowdhuri
Прямая трансляция запуска второй лунной миссии Индии "Чандраян-2". 22 июля 2019
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Индийская организация космических исследований (ISRO) сообщила об успешном выведении на нерасчетную орбиту аппарата "Чандраян-2", который, как ожидается, доставит на Луну небольшой луноход.
"(Ракета-носитель) GSLV Mk III-M1 успешно вывела космический аппарат "Чандраян-2" на околоземную орбиту", - говорится в сообщении организации в Twitter.
В ISRO по итогам запуска заявили, что орбита, на которую выведен аппарат, находится на 6 тысяч километров выше, чем планировалось. Однако это позволит аппарату совершить меньше маневров и сэкономить топливо при полете к Луне.
Китайский луноход Юйту-2 на обратной стороне Луны
20 июля, 03:45
История исследования Луны
В понедельник Индия осуществила успешный запуск к Луне автоматической экспедиции "Чандраян-2" с небольшим луноходом на борту. Изначально предполагалось, что долгожданный пуск состоится 15 июля, однако менее чем за час до долгожданного события старт ракеты был перенесён. Характер этих неполадок так и не был раскрыт на официальном уровне. Ряд индийских СМИ, комментируя случившееся, писали о проблемах в двигателе ракеты-носителя GSLV Mk III.
Миссия "Чандраян-2" является продолжением индийской лунной программы, начатой аппаратом "Чандраян-1", который был отправлен к Луне в октябре 2008 года. Этот аппарат проработал на лунной орбите 312 дней, а также отправил неё поверхность ударный зонд. "Чандраян-2", в свою очередь, является более сложным проектом, поскольку предусматривает посадку и доставку на Луну небольшого ровера, который в течение одного лунного дня (14 земных суток) будет заниматься изучением минералогического и элементного состава её поверхности.
Флаг США на Луне. Программа Аполлон 17
Вчера, 01:47
В США раскрыли подробности миссии на Луну
Старт лунной экспедиции неоднократно переносился. Изначально планировалось, что ISRO отправит экспедицию в апреле 2018 года, затем - в октябре, после - в январе, апреле и мае 2019 года. При этом причины переноса старта миссии ни разу официально не озвучивались.
В случае успеха "Чандраян-2" Индия станет четвертой страной мира (наряду с США, Россией и Китаем), отметившей своё присутствие на спутнике Земли.
Лунная база
10 октября 2018, 15:11
Открытая Луна: как НАСА и Роскосмос готовятся к освоению дальнего космоса
3132100
Обсудить 4
Космос - РИА НаукаИндияРИА Наука
Рекомендуем
Старт ракеты Протон-М с космодрома Байконур
"НПО Энергомаш" прекратило производство двигателей для ракет "Протон-М"
РИА
Новости
Запуск спутник связи Ямал-601 в космодрома Байконур
Самый мощный российский спутник связи ввели в эксплуатацию
Запуск ракеты-носителя Союз-ФГ с пилотируемым кораблем Союз МС-13 со стартовой площадки космодрома Байконур
После запуска "Союза" американцы обнаружили в космосе неизвестный объект
Так художник представил себе графен в виде водного металла
Российские физики открыли новое необычное свойство графена
Лента
новостей
Монитор с предварительными итогами выборов в Раду Украины в центральной избирательной комиссии Украины
Партия Зеленского сохраняет отрыв после обработки более 65% протоколов
Саранча
Эксперты назвали опасности новых биодобавок из панциря саранчи
Флаг США на Луне. Программа Аполлон 17
В США раскрыли подробности миссии на Луну
Ракетный двигатель РД-180
В "НПО Энергомаш" рассказали о сроках поставки ракетных двигателей в США
Самолеты Ту-95
Минобороны ответило на обвинения Сеула в нарушении воздушного пространства
Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич
В Совфеде рассказали о соглашении по ВТС с Китаем
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
В МИД Турции предупредили об ответе на санкции США против базы "Инджирлик"
Запуск ракеты-носителя Mk III с автоматической экспедицией Чандраян-2 с космодрома космического центра имени Сатиша Дхавана. 22 июля 2019
Индия намерена приобретать российские ракетные двигатели
Госсекретарь США Майк Помпео во время совместной пресс-конференции с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым по итогам переговоров в Сочи
В Совфеде назвали высказывания Помпео о России политическим цинизмом
Сторожевой катер ВМС Великобритании
Британский флот не способен защищать интересы страны, заявили в Лондоне
Собор православных церквей на Крите
В РПЦ оценили возможность созыва всеправославного совещания по Украине
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:38В новосибирском троллейбусном депо женщину убило бетонной плитой
10:34Росстат назвал самую распространенную зарплату в России
10:29Синоптики обещают новые ливни в Приморье, где прошел шторм "Данас"
10:29"Спектр-РГ" скорректировал орбиту на пути к рабочей точке
10:27Приглашенного в Израиль саудовского блогера оплевали местные арабы
10:27В Калининградской области женщина подала в суд из-за пропавшей могилы брата
10:25Дело о пожаре в лагере под Хабаровском передадут в центральный аппарат СК
10:25Россиянам напомнили, сколько овощей и фруктов надо есть каждый день
10:20Приток мигрантов в Россию обновил десятилетний максимум
10:17В Алтайском крае семь человек пострадали при столкновении двух легковушек
10:17Умер актер из бондианы и сериала "Она написала убийство" Дэвид Хедисон
10:08В Совфеде назвали высказывания Помпео о России политическим цинизмом
10:08В Сиднее грузовик с 270 кг наркотиков врезался в полицейские машины
10:03В Крыму объявили штормовое предупреждение
09:59СМИ назвали возможного кандидата в премьеры Украины
09:55Железнодорожники подняли все сошедшие с рельсов вагоны в Коми
09:53Мальчик, спасавший девочек из горящей палатки в лагере, впал в кому
09:49Минобороны ответило на обвинения Сеула в нарушении воздушного пространства
09:39СК завел шесть дел после обстрелов украинскими силовиками жителей Донбасса
09:37В благовещенском парке из озера выловили десятикилограммовый пельмень
Лента новостейМолния