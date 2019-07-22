Индийский космический аппарат "Чандраян-2" вывели на нерасчетную орбиту

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Индийская организация космических исследований (ISRO) сообщила об успешном выведении на нерасчетную орбиту аппарата "Чандраян-2", который, как ожидается, доставит на Луну небольшой луноход.

"(Ракета-носитель) GSLV Mk III-M1 успешно вывела космический аппарат "Чандраян-2" на околоземную орбиту", - говорится в сообщении организации в Twitter

Launch of Chandrayaan 2 by GSLV MkIII-M1 Vehicle https://t.co/P93BGn4wvT — ISRO (@isro) 22 июля 2019 г.

В ISRO по итогам запуска заявили, что орбита, на которую выведен аппарат, находится на 6 тысяч километров выше, чем планировалось. Однако это позволит аппарату совершить меньше маневров и сэкономить топливо при полете к Луне.

В понедельник Индия осуществила успешный запуск к Луне автоматической экспедиции "Чандраян-2" с небольшим луноходом на борту. Изначально предполагалось, что долгожданный пуск состоится 15 июля, однако менее чем за час до долгожданного события старт ракеты был перенесён. Характер этих неполадок так и не был раскрыт на официальном уровне. Ряд индийских СМИ, комментируя случившееся, писали о проблемах в двигателе ракеты-носителя GSLV Mk III.

Миссия "Чандраян-2" является продолжением индийской лунной программы, начатой аппаратом "Чандраян-1", который был отправлен к Луне в октябре 2008 года. Этот аппарат проработал на лунной орбите 312 дней, а также отправил неё поверхность ударный зонд. "Чандраян-2", в свою очередь, является более сложным проектом, поскольку предусматривает посадку и доставку на Луну небольшого ровера, который в течение одного лунного дня (14 земных суток) будет заниматься изучением минералогического и элементного состава её поверхности.

Старт лунной экспедиции неоднократно переносился. Изначально планировалось, что ISRO отправит экспедицию в апреле 2018 года, затем - в октябре, после - в январе, апреле и мае 2019 года. При этом причины переноса старта миссии ни разу официально не озвучивались.