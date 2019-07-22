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РИА Новости

Эксперты назвали опасности новых биодобавок из панциря саранчи

Вчера, 13:24
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСаранча
Саранча
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Принимать решение об использовании биодобавок на основе компонентов из панциря саранчи можно будет только после проведения исследований на живых организмах, существует опасность возникновения пока неизвестных заболеваний из-за их употребления, считают опрошенные РИА Новости эксперты.
Ранее профессор факультета пищевых биотехнологий и инженерии ИТМО Александр Ишевский сообщил РИА Новости, что специалисты университета разрабатывают пищевую добавку на основе компонентов панциря саранчи. Как отметил Ишевский, хитин, который входит в состав панциря, достаточно широко используется для производства пищевых добавок, и его, в частности, извлекают из панцирей морских гидробионтов, в том числе креветок. По его словам, "использование компонентов панциря саранчи позволяет сделать более активную пищевую добавку, позволяющую, в частности, обогащать продукты антиоксидантами и тем самым продлевать срок их годности".
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"Я думаю это можно решить только с учетом исследовательских наблюдений, которые нужно проводить на биологических объектах живых, животных", - рассказал врач-невролог, диетолог НИИ питания РАМН Олег Ленев.
По его словам, в каждом белке есть свои приоритеты. "Если мы будем получать тот или иной белок, то где гарантия, что у нас не может быть мутации... либо возникновения пока для нас неизвестных заболеваний?" - уточнил эксперт.
Он также добавил, что люди, живущие в различных регионах, могут иметь разную иммунную систему, состав крови, отличающийся от людей из других регионов. По этой причине в данном вопросе нельзя ориентироваться на регионы, где люди употребляют в пищу панцири креветок и крабов, считает эксперт.
Диетолог Екатерина Белова согласилась с коллегой. По ее словам, у отходов мясного производства есть свои достоинства – когда-то они были очень удобны с точки зрения безотходного производства. Возможно, пришло время подумать о замене таких концентратов, отметила она. "Но нужно будет потом уже смотреть, насколько это действительно так и есть, насколько это действительно безопасно", - сказала Белова.
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Она уточнила, что тема обогащения продуктов далеко не нова, в пример она привела обогащение продуктов йодом. В самой по себе идее обогащения продуктов нет ничего страшного, подчеркнула диетолог.
"Обогащенные продукты – в этом есть свой смысл, но понятно, что сейчас иногда... прикрывают, например, из молока вытаскивают хороший, дорогой молочный жир, вставляют растительный. То есть на самом деле это экономическая история, а никак не биологическая", - рассказала диетолог.
По словам эксперта, хитин креветок давно используется в биодобавках для снижения холестерина. Но оценить последствия ввода новых добавок с ходу нельзя, нужно посмотреть на результаты исследований. "Правда, в молоко я бы не стала ничего добавлять, потому что я считаю, что это продукт уже самодостаточный", - подытожила она.
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НИИ Питания РАМНСанкт-Петербургский университет информационных технологийРИА НаукаОбщество
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