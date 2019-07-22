В Сирии четыре человека пострадали при обстреле города террористами

БЕЙРУТ, 22 июл - РИА Новости. Город Скальбия на севере провинции Хама подвергся обстрелу со стороны террористических группировок, сообщает сирийский государственный телеканал.
По данным телеканала, четыре мирных жителя получили ранения.
Христианский город Скальбия находится на границе провинций Идлиб и Хама. Террористы неоднократно предпринимали попытки захватить город, но атаки были отбиты сирийской армией и местным ополчением. На сегодняшний день Скальбия регулярно находится под ракетным и минометным огнем боевиков.