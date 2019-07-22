Опубликовано видео задержания сотрудника МЧС на планерке в читинской мэрии

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Следственный комитет России на официальном канале ведомства в Следственный комитет России на официальном канале ведомства в YouTube опубликовал видео задержания сотрудника МЧС по Забайкальскому краю, которого подозревают в хищении 1,6 миллиона рублей.

На видеоролике показано, как несколько сотрудников ФСБ в масках заходят на планерку в мэрию Читы, где присутствуют чиновники и журналисты. Сотрудника МЧС просят встать, ему говорят, что он подозревается в хищении бюджетных средств в особо крупном размере и просят пройти за силовиками. Его выводят из зала, обыскивают, надевают наручники и увозят в отделение, где предъявляют официальное обвинение.

Ранее сообщалось, что СК РФ по Забайкальскому краю возбудил уголовное дело в отношении заместителя начальника ФГКУ "3 отряд Федеральной противопожарной службы по Забайкальскому краю" Ивана Пименова, а также директора и главного бухгалтера одной из фирм. Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ ("мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере").