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РИА Новости

Опубликовано видео задержания сотрудника МЧС на планерке в читинской мэрии

Вчера, 13:22
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Следственный комитет России на официальном канале ведомства в YouTube опубликовал видео задержания сотрудника МЧС по Забайкальскому краю, которого подозревают в хищении 1,6 миллиона рублей.
На видеоролике показано, как несколько сотрудников ФСБ в масках заходят на планерку в мэрию Читы, где присутствуют чиновники и журналисты. Сотрудника МЧС просят встать, ему говорят, что он подозревается в хищении бюджетных средств в особо крупном размере и просят пройти за силовиками. Его выводят из зала, обыскивают, надевают наручники и увозят в отделение, где предъявляют официальное обвинение.
Ранее сообщалось, что СК РФ по Забайкальскому краю возбудил уголовное дело в отношении заместителя начальника ФГКУ "3 отряд Федеральной противопожарной службы по Забайкальскому краю" Ивана Пименова, а также директора и главного бухгалтера одной из фирм. Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ ("мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере").
По информации СУСК по региону, в мае 2018 года ФГКУ "3 отряд Федеральной противопожарной службы по Забайкальскому краю" заключил госконтракт с одной из фирм на оказание услуг по диагностике, техобслуживанию и ремонту пожарной техники на сумму 3,7 миллиона рублей. Пименов, который в силу служебного положения отвечал за эксплуатацию пожарной техники, договорился с директором фирмы о хищении части денежных средств, предназначенных на оплату контракта.
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