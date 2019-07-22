Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-22T13:22Z
https://ria.ru/20190722/1556762325.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

Силовики почти 1,9 тысячи раз нарушили "весеннее" перемирие, заявили в ДНР

Вчера, 13:22
137
ДОНЕЦК, 22 июл - РИА Новости. Украинские силовики почти 1,9 тысячи раз нарушили предыдущий режим прекращения огня в Донбассе, погибли два мирных жителя, 31 получил ранения, заявил в понедельник журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Военнослужащие вооруженных сил Украины и армейских подразделений иностранных государств у БМП-2 во время активной фазы военных учений Репид Трайдент - 2018
Вчера, 05:27
Трое украинских военных утонули на глазах инструкторов НАТО, заявили в ДНР
"Весеннее" перемирие, согласованное в ходе видеоконференции подгруппы по безопасности, действовало в Донбассе с 8 марта. Новый режим прекращения в Донбассе вступил в силу с 00.01 мск 21 июля, однако не продержался и суток.
"За 135 дней "весеннего" перемирия вооруженные формирования Украины 1893 раза нарушили режим прекращения огня. Погибли два мирных жителя, 31 получил ранения. По территории республики было выпущено 1252 снаряда калибром 152 и 122 миллиметра, 50 танковых снарядов, 7 тысяч 5 мин калибром 120 и 82 миллиметра. Повреждения получили 97 объектов инфраструктуры, 425 жилых домов", - заявил представитель ведомства.
Минские соглашения
11 февраля 2018, 10:00
Минские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru
100040
Обсудить 0
Ситуация в ДНР и ЛНРДНРДонбассДонецкая Народная РеспубликаВ мире
Рекомендуем
В ДНР связали закрытие Киевом КПП в Донбассе с подготовкой провокации
РИА
Новости
Президент Украины Владимир Зеленский в штабе партии Слуга Народа. 21 июля 2019
Партия Зеленского побеждает в 126 из 199 мажоритарных округов
В ЛНР заявили, что обнаружили тайник диверсантов
В ЛНР обвинили Киев в подрыве собственной подстанции
Лента
новостей
Силовики семь раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
Лидер КНДР Ким Чен Ын в ходе посещения новой северокорейской подводной лодки. 23 июля 2019
Ким Чен Ын осмотрел новую подводную лодку
Прямая трансляция запуска второй лунной миссии Индии Чандраян-2. 22 июля 2019
Индийский космический аппарат "Чандраян-2" вывели на нерасчетную орбиту
Народная милиция ЛНР сбила ударный беспилотный летательный аппарат украинских силовиков. 22 июля 2019
В ЛНР заявили, что сбили ударный БПЛА украинских силовиков у Первомайска
Военнослужащие вооруженных сил Украины и армейских подразделений иностранных государств у БМП-2 во время активной фазы военных учений Репид Трайдент - 2018
Трое украинских военных утонули на глазах инструкторов НАТО, заявили в ДНР
Президент Украины Владимир Зеленский выступает в штабе партии Слуга Народа. 21 июля 2019
Партия Зеленского сохранила отрыв после обработки 90% протоколов
Досрочные выборы в Верховную раду Украины
В Госдуме прокомментировали итоги выборов в Раду
Выборы в Верховную Раду 2019
Выборы в Верховную раду Украины
Сторожевой катер ВМС Великобритании
Британский флот не способен защищать интересы страны, заявили в Лондоне
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков
Пушков ответил на заявление Турчинова о желании украинцев стать рабами
Силовики 107 раз за неделю нарушили перемирие, заявили в ДНР
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:38В новосибирском троллейбусном депо женщину убило бетонной плитой
10:34Росстат назвал самую распространенную зарплату в России
10:29Синоптики обещают новые ливни в Приморье, где прошел шторм "Данас"
10:29"Спектр-РГ" скорректировал орбиту на пути к рабочей точке
10:27Приглашенного в Израиль саудовского блогера оплевали местные арабы
10:27В Калининградской области женщина подала в суд из-за пропавшей могилы брата
10:25Дело о пожаре в лагере под Хабаровском передадут в центральный аппарат СК
10:25Россиянам напомнили, сколько овощей и фруктов надо есть каждый день
10:20Приток мигрантов в Россию обновил десятилетний максимум
10:17В Алтайском крае семь человек пострадали при столкновении двух легковушек
10:17Умер актер из бондианы и сериала "Она написала убийство" Дэвид Хедисон
10:08В Совфеде назвали высказывания Помпео о России политическим цинизмом
10:08В Сиднее грузовик с 270 кг наркотиков врезался в полицейские машины
10:03В Крыму объявили штормовое предупреждение
09:59СМИ назвали возможного кандидата в премьеры Украины
09:55Железнодорожники подняли все сошедшие с рельсов вагоны в Коми
09:53Мальчик, спасавший девочек из горящей палатки в лагере, впал в кому
09:49Минобороны ответило на обвинения Сеула в нарушении воздушного пространства
09:39СК завел шесть дел после обстрелов украинскими силовиками жителей Донбасса
09:37В благовещенском парке из озера выловили десятикилограммовый пельмень
Лента новостейМолния