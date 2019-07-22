Силовики почти 1,9 тысячи раз нарушили "весеннее" перемирие, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 22 июл - РИА Новости. Украинские силовики почти 1,9 тысячи раз нарушили предыдущий режим прекращения огня в Донбассе, погибли два мирных жителя, 31 получил ранения, заявил в понедельник журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Весеннее" перемирие, согласованное в ходе видеоконференции подгруппы по безопасности, действовало в Донбассе с 8 марта. Новый режим прекращения в Донбассе вступил в силу с 00.01 мск 21 июля, однако не продержался и суток.
"За 135 дней "весеннего" перемирия вооруженные формирования Украины 1893 раза нарушили режим прекращения огня. Погибли два мирных жителя, 31 получил ранения. По территории республики было выпущено 1252 снаряда калибром 152 и 122 миллиметра, 50 танковых снарядов, 7 тысяч 5 мин калибром 120 и 82 миллиметра. Повреждения получили 97 объектов инфраструктуры, 425 жилых домов", - заявил представитель ведомства.