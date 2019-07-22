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РИА Новости

"НПО Энергомаш" прекратило производство двигателей для ракет "Протон-М"

Вчера, 13:22
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© РИА Новости / Олег Урусов / Перейти в фотобанкСтарт ракеты "Протон-М" с космодрома Байконур
Старт ракеты Протон-М с космодрома Байконур
© РИА Новости / Олег Урусов
Перейти в фотобанк
СОЧИ, 22 июл – РИА Новости. НПО Энергомаш произвел двигатели для всех заказанных ракет "Протон-М" и прекратил их выпуск, сообщил РИА Новости гендиректор предприятия Игорь Арбузов.
"Мы практически на сегодняшний день прекратили производство с учётом того, что создан необходимый задел для того, чтобы центр имени Хруничева собрал необходимое количество ракет для завершения этой программы", - сказал Арбузов.
Он отметил, что возобновить производство можно будет, если появятся новые контракты.
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Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что производство ракет-носителей "Протон-М" завершится в 2020-2021 годах, эксплуатация этих ракет завершится в 2025 году. По его словам, у госкорпорации есть контракты на 20 ракет. После этого запуски тяжелых нагрузок будет проходить на новом российском носителе "Ангара".
"Ангара" - семейство российских ракет-носителей разных классов, от легкого до тяжелого, которое создавалось как замена для ракет "Протон-М" и "Рокот". Новое семейство, в отличие от них, использует экологически чистые компоненты топлива.
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"Протон-МРоскосмосЭнергомашРоссия
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