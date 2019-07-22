"НПО Энергомаш" прекратило производство двигателей для ракет "Протон-М"

СОЧИ, 22 июл – РИА Новости. НПО Энергомаш произвел двигатели для всех заказанных ракет "Протон-М" и прекратил их выпуск, сообщил РИА Новости гендиректор предприятия Игорь Арбузов.

"Мы практически на сегодняшний день прекратили производство с учётом того, что создан необходимый задел для того, чтобы центр имени Хруничева собрал необходимое количество ракет для завершения этой программы", - сказал Арбузов.

Он отметил, что возобновить производство можно будет, если появятся новые контракты.

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что производство ракет-носителей "Протон-М" завершится в 2020-2021 годах, эксплуатация этих ракет завершится в 2025 году. По его словам, у госкорпорации есть контракты на 20 ракет. После этого запуски тяжелых нагрузок будет проходить на новом российском носителе "Ангара".