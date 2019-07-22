Партия Зеленского побеждает в 126 из 199 мажоритарных округов

КИЕВ, 22 июл - РИА Новости. Пропрезидентская партия "Слуга народа" побеждает в большинстве мажоритарных округов, приведет в парламент 126 депутатов по одномандатным округам, свидетельствуют данные ЦИК Украины после обработки 54,68% электронных протоколов.

Всего на внеочередных выборах в Раду было создано 199 мажоритарных округов, таким образом партия "Слуга народа" побеждает в 126 округах.

Больше всего мандатов в мажоритарных округах партия получила в родной для президента страны Владимира Зеленского Днепропетровской области: ее кандидаты победили в 16 из 17 округов.

В столице Украины Киеве партия "Слуга народа" выигрывает во всех 13 округах, еще 6 кандидатов выиграли в Киевской области. В Харьковской области кандидаты от пропрезидентской партии побеждают в 12 из 14 округов. В Одесской области в 8 из 11 округов также побеждают кандидаты от "Слуги народа". В Запорожской области кандидаты от партии получат 7 мандатов, Николаевской и Житомирской - по 6 мандатов, также по 5 мандатов получили кандидаты в Ивано-Франковской и Полтавской областях. По 4 депутата будут избраны в мажоритарных округах Кировоградской, Ровенской, Сумской, Херсонской , Черкасской и Черновицкой областях. Еще по 3 мандата кандидаты от партии "Слуга народа" получили в Винницкой, Закарпатской и Тернопольской областях.

По два мандата представители партии также получат во Львовской, Хмельницкой и Черниговской области. Только в одном округе победил кандидат от "Слуги народа" в Волынской области, и в Луганской. В Донецкой области кандидат от пропрезидентской парти не выиграл ни в одном мажоритарном округе.

Партия "Оппозиционная платформа - За жизнь", которая занимает второе место по партийным спискам, в мажоритарных округах получает только 7 мандатов, большинство из которых приходится на Донецкую область. В Луганской области в большинстве округов победили самовыдвиженцы.

Только два мандата в мажоритарных округах получили кандидаты от партии Петра Порошенко "Европейская солидарность", традиционно его поддержали во Львовской области. Также в двух округах этой области победили кандидаты от партии Святослава Вакарчука "Голос".