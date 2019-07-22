В РПЦ оценили возможность созыва всеправославного совещания по Украине

МОСКВА, 22 июл – РИА Новости. В Московском патриархате пока не дают "оптимистического прогноза" относительно перспектив проведения всеправославного обсуждения церковной ситуации на Украине, прежде всего, по причине неконструктивной позиции Константинопольского патриархата, заявил РИА Новости замглавы отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата протоиерей Николай Балашов.

Ранее на Кипре состоялась встреча предстоятелей древних патриархатов Востока: Александрийского, Антиохийского и Иерусалимского, а также главы Кипрской православной церкви.

"Кипрский архиепископ Хризостом II выступил с инициативой общеправославного обсуждения вопроса о положении Православной церкви на Украине. Эта инициатива была поддержана упомянутыми тремя патриархами. Мы также знаем, что она была поддержана архиепископом Албанским Анастасием", - сказал протоиерей Николай Балашов.

В то же время, добавил он, насколько известно из сообщений СМИ, "условием возможности проведения всеправославных встреч представляется достижение предварительного консенсуса между Константинопольским и Московским патриархатами". "А вот тут я пока не вижу почвы для оптимистического прогноза", - признал собеседник агентства.

В то же время замглавы ОВЦС обратил внимание на то, что до сих пор ни одна из поместных церквей не признала "результаты Константинопольской операции на Украине, несмотря на неоднократные заверения, что это вот-вот произойдет". "Анонсы, что "в будущем признают", исходят от кого угодно, но только не от самих этих поместных православных церквей", - отметил замглавы ОВЦС.

В отличие от митрополита Онуфрия, который признается всем православным миром, продолжил Балашов, "так называемый предстоятель ПЦУ "митрополит" Епифаний никем, кроме Константинополя, не признан, ни с кем не сослужит, никуда не приглашается, никто к нему не приезжает и ни один из представителей поместных церквей не поминает его имени, совершая Божественную литургию, чем ясно выражается публичное непризнание константинопольского деяния".

"Найдет ли мировое православие путь к выходу из создавшегося тяжелого положения? Будем надеяться, что найдет. Но, видимо, это может произойти тогда, когда совершенные в ходе этой антиканонической авантюры 2018-2019 годов Константинополем действия будут как-то переосмыслены. Возможно, что это произойдет, никогда не надо терять надежды", - заключил представитель РПЦ.