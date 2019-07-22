Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-22T13:14Z
https://ria.ru/20190722/1556761965.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

Полиция задержала ехавшую из Подольска десятилетнюю велосипедистку

Вчера, 13:14
6315
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Полицейские угостили чаем и передали родителям 10-летнюю девочку, которая ехала на велосипеде из Подольска в сторону Москвы, она утверждала, что едет к бабушке в Брянск, сообщили журналистам в пресс-службе подмосковного ГУМВД.
"Во время патрулирования автодороги М-2 "Крым" автоинспекторы ДПС заметили девочку, которая двигалась на велосипеде по обочине дороги в сторону Москвы. Остановившись, полицейские выяснили, что ей 10 лет, она проживает в Подольске и едет к бабушке в Брянск. Автоинспекторы угостили девочку чаем в патрульном автомобиле", - говорится в сообщении.
Тепловоз с грузовыми вагонами
9 июля, 13:57
В Подмосковье начнут ремонт путепровода рядом со станцией "Подольск"
Добавляется, что в это же время мама девочки обратилась в полицию с сообщением о пропаже ребенка. Уже через 15 минут девочку передали родителям.
50106010
Обсудить 3
Московская областьПодольскРоссияПроисшествия
Рекомендуем
Metallica исполнила Группу крови на концерте в Лужниках
Стало известно, почему Metallica спела "Группу крови" на концерте в Москве
РИА
Новости
IQ-тест
В Сети опубликовали самый короткий IQ-тест
Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский выступает на пленарном заседании Госдумы РФ. 17 января 2019
Жириновский рассказал, когда Украина может стать частью России
Символ американского доллара
Трамп испугался за доллар и объявил войну биткоину и "валюте "Фейсбука"
Лента
новостей
Шеф-редактор программы Пусть говорят Денис Коновалов
Умер 29-летний шеф-редактор программы "Пусть говорят" Денис Коновалов
Пожар в палаточном городке в Хабаровском крае. 22 июля 2019
В Хабаровском крае ребенок погиб при пожаре в палаточном городке
Логотип московского метро
На южном участке серой ветки московского метро произошел сбой
Кадр из фильма Мстители. Финал
Эксперт объяснил, как "Мстителям" удалось побить рекорд "Аватара" по сборам
Самолет Airbus A380-800 авиакомпании Emirates
Летевший в Дубай Airbus A380 вернулся в аэропорт Торонто
Президент РФ Владимир Путин
Путин отменил санкции России против Эритреи
Проверка РЖД подтвердила факт провоза в кабине машиниста клиента BlaBlaCar
Компакт-кроссовер Lada Xray
"АвтоВАЗ" начал продавать Lada Xray Cross с вариатором
В Петербурге убили гражданскую активистку Елену Григорьеву
Секретарь СНБО Александр Турчинов на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины в Киеве
Турчинов заявил, что пятая часть украинцев хочет стать рабами
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Трамп обсудил с главами Google, Intel и Cisco ситуацию вокруг Huawei
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:08В Совфеде назвали высказывания Помпео о России политическим цинизмом
10:08В Сиднее грузовик с 270 кг наркотиков врезался в полицейские машины
10:03В Крыму объявили штормовое предупреждение
09:59СМИ назвали возможного кандидата в премьеры Украины
09:55Железнодорожники подняли все сошедшие с рельсов вагоны в Коми
09:53Мальчик, спасавший девочек из горящей палатки в лагере, впал в кому
09:49Минобороны ответило на обвинения Сеула в нарушении воздушного пространства
09:39СК завел шесть дел после обстрелов украинскими силовиками жителей Донбасса
09:37В благовещенском парке из озера выловили десятикилограммовый пельмень
09:34В Хабаровске рассказали о состоянии детей, пострадавших при пожаре в лагере
09:34После ДТП в Омской области с двумя погибшими завели уголовное дело
09:30В Совфеде оценили идею Вакарчука о законе о "сосуществовании" с Россией
09:29В Киргизии заявили о 14 пострадавших в конфликте на границе с Таджикистаном
09:24Жителей Венесуэлы освободили от работы и учебы из-за блэкаута
09:21Генконсул Японии на Сахалине покидает свой пост
09:21В Иркутской области после паводка укрепят берега и очистят русла рек
09:20Нью-Йорк стал первым штатом в США, запретившим удаление когтей у котов
09:16В Китае с начала года более 250 тысяч чиновников наказали за коррупцию
09:14Глава "Слуги народа" исключил возможность амнистии для ополченцев Донбасса
09:11Южная Корея выразила протест России из-за "нарушения границы"
Лента новостейМолния