Полиция задержала ехавшую из Подольска десятилетнюю велосипедистку

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Полицейские угостили чаем и передали родителям 10-летнюю девочку, которая ехала на велосипеде из Подольска в сторону Москвы, она утверждала, что едет к бабушке в Брянск, сообщили журналистам в пресс-службе подмосковного ГУМВД.

"Во время патрулирования автодороги М-2 "Крым" автоинспекторы ДПС заметили девочку, которая двигалась на велосипеде по обочине дороги в сторону Москвы. Остановившись, полицейские выяснили, что ей 10 лет, она проживает в Подольске и едет к бабушке в Брянск. Автоинспекторы угостили девочку чаем в патрульном автомобиле", - говорится в сообщении.