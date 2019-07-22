Кабмин установил требования к локализации турбин мощностью выше 500 МВт

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Кабмин РФ установил требования к локализации газовых турбин мощностью 500 МВт и более, следует из постановления правительства.

Чтобы турбины считались произведенными в РФ, необходимо соблюдение ряда требований. В постановлении для турбин мощностью 500 МВт и более устанавливается доля импортных компонентов с 1 января 2022 года на уровне не более 95% цены, с 1 января 2023 года - не более 70% и с 1 января 2025 года - не более 30%.

Среди требований к турбинам также наличие у компаний-налоговых резидентов стран ЕАЭС прав на конструкторскую и техническую документацию по турбинам не меньше чем на 5 лет. В требованиях значится наличие сервисных центров, которые могут осуществлять ремонт, послепродажное и гарантийное обслуживание, включая поставку запчастей.

Вместе с тем на территории России должна производиться сборка, с использованием произведенной в России комплексного воздухоочистительного устройства. С 2025 года российскими должны быть газовая турбина, генератор с системой возбуждения, система электроснабжения, общестанционные автоматизированные и автоматические системы управления.