Кабмин установил требования к локализации турбин мощностью выше 500 МВт

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Кабмин РФ установил требования к локализации газовых турбин мощностью 500 МВт и более, следует из постановления правительства.
Чтобы турбины считались произведенными в РФ, необходимо соблюдение ряда требований. В постановлении для турбин мощностью 500 МВт и более устанавливается доля импортных компонентов с 1 января 2022 года на уровне не более 95% цены, с 1 января 2023 года - не более 70% и с 1 января 2025 года - не более 30%.
Среди требований к турбинам также наличие у компаний-налоговых резидентов стран ЕАЭС прав на конструкторскую и техническую документацию по турбинам не меньше чем на 5 лет. В требованиях значится наличие сервисных центров, которые могут осуществлять ремонт, послепродажное и гарантийное обслуживание, включая поставку запчастей.
Вместе с тем на территории России должна производиться сборка, с использованием произведенной в России комплексного воздухоочистительного устройства. С 2025 года российскими должны быть газовая турбина, генератор с системой возбуждения, система электроснабжения, общестанционные автоматизированные и автоматические системы управления.
В РФ не производятся собственные газовые турбины большой мощности, от 110 МВт и выше. Это основное оборудование на ТЭС с парогазовым циклом импортируется. Отсутствие российских технологий больших турбин, еще и в условиях западных санкций, стало одной из причин, которые привели к спору с немецкой Siemens о поставках турбин в Крым. Летом Минпромторг РФ подготовил дорожную карту разработки российских мощных газовых турбин. Суть документа в поэтапном выпуске на рынок линейки турбин: в четвертом квартале 2019 года - на 110 МВт, в конце 2021 года - на 170 МВт.