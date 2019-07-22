Эксперт объяснил, почему Western Union ограничила размер переводов

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Установление системой денежных переводов Western Union лимита 600 тысяч рублей по переводам в месяц направлены на снижение риска отмывания денег, полагает управляющий директор по методологии рейтингового агентства НРА Станислав Волков.

С 22 июля одна из крупнейших работающих в РФ систем денежных переводов Western Union ограничила размер перевода за границу, кроме Казахстана, Киргизии, Китая и Вьетнама, суммой в 600 тысяч рублей в течение 30 календарных дней. Для этих четырех стран переводы были ограничены суммой в 100 тысяч рублей в месяц еще в апреле.

"Ограничения нацелены, прежде всего, на снижение риска отмывания денег с использованием систем денежных переводов. Подавляющее большинство переводов и сейчас далеки от лимита в 600 тысяч рублей в месяц, просто потому, что доходы пользователей систем переводов гораздо ниже", - сообщил эксперт в беседе с РИА Новости.

При этом он полагает, что существенных проблем у клиентов это нововведение вызвать не должно - в случаях, когда возникает необходимость трансграничного перевода крупной суммы, можно воспользоваться банковским переводом с открытием счета. Тем не менее, установление лимита может сказаться на финансовых результатах самой компании, предположил эксперт.