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РИА Новости

Эксперт объяснил, почему Western Union ограничила размер переводов

Вчера, 13:04
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© РИА Новости / Сергей Пятаков  / Перейти в фотобанкДенежные переводы
Денежные переводы
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Установление системой денежных переводов Western Union лимита 600 тысяч рублей по переводам в месяц направлены на снижение риска отмывания денег, полагает управляющий директор по методологии рейтингового агентства НРА Станислав Волков.
С 22 июля одна из крупнейших работающих в РФ систем денежных переводов Western Union ограничила размер перевода за границу, кроме Казахстана, Киргизии, Китая и Вьетнама, суммой в 600 тысяч рублей в течение 30 календарных дней. Для этих четырех стран переводы были ограничены суммой в 100 тысяч рублей в месяц еще в апреле.
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"Ограничения нацелены, прежде всего, на снижение риска отмывания денег с использованием систем денежных переводов. Подавляющее большинство переводов и сейчас далеки от лимита в 600 тысяч рублей в месяц, просто потому, что доходы пользователей систем переводов гораздо ниже", - сообщил эксперт в беседе с РИА Новости.
При этом он полагает, что существенных проблем у клиентов это нововведение вызвать не должно - в случаях, когда возникает необходимость трансграничного перевода крупной суммы, можно воспользоваться банковским переводом с открытием счета. Тем не менее, установление лимита может сказаться на финансовых результатах самой компании, предположил эксперт.
"Платежная система лишится части доходов от крупных переводов, но потери не будут очень заметными, при этом станут ниже и риски выплаты штрафов за нарушение законодательства в сфере ПОД/ФТ (противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма - ред.)", - заключил Волков.
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The Western Union CompanyЭкономика
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