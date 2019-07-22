Британский флот не способен защищать интересы страны, заявили в Лондоне

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Замминистра обороны Великобритании Тобиас Эллвуд заявил, что британские ВМС слишком малы для обеспечения интересов государства во всем мире, сообщает издание Замминистра обороны Великобритании Тобиас Эллвуд заявил, что британские ВМС слишком малы для обеспечения интересов государства во всем мире, сообщает издание Times

"Угрозы, с которыми мы сталкиваемся, меняются, мир становится более сложным. Если мы хотим продолжать играть важную роль на международной арене, необходимо увеличить финансирование наших вооруженных сил, и не в последнюю очередь - королевского флота. Наши ВМС слишком малы, чтобы обеспечивать наши интересы в мире", - заявил Эллвуд.

Эллвуд отметил, что увеличением бюджета нужно будет заниматься новому премьер-министру.

Вечером 19 июля ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) задержали в Ормузском проливе в иранских территориальных водах британский танкер Stena Impero и впоследствии сопроводили его в порт Бендер-Аббас. Экипаж танкера, состоящий из 23 человек, в том числе трех россиян, остается на борту, но судовладелец не может с ним связаться. Иранские власти заявили, что танкер стоит на якоре у порта.