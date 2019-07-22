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РИА Новости

Британский флот не способен защищать интересы страны, заявили в Лондоне

Вчера, 13:02
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© Фото : Министерство обороны ВеликобританииСторожевой катер ВМС Великобритании
Сторожевой катер ВМС Великобритании
© Фото : Министерство обороны Великобритании
Сторожевой катер ВМС Великобритании
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Замминистра обороны Великобритании Тобиас Эллвуд заявил, что британские ВМС слишком малы для обеспечения интересов государства во всем мире, сообщает издание Times.
"Угрозы, с которыми мы сталкиваемся, меняются, мир становится более сложным. Если мы хотим продолжать играть важную роль на международной арене, необходимо увеличить финансирование наших вооруженных сил, и не в последнюю очередь - королевского флота. Наши ВМС слишком малы, чтобы обеспечивать наши интересы в мире", - заявил Эллвуд.
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Эллвуд отметил, что увеличением бюджета нужно будет заниматься новому премьер-министру.
Вечером 19 июля ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) задержали в Ормузском проливе в иранских территориальных водах британский танкер Stena Impero и впоследствии сопроводили его в порт Бендер-Аббас. Экипаж танкера, состоящий из 23 человек, в том числе трех россиян, остается на борту, но судовладелец не может с ним связаться. Иранские власти заявили, что танкер стоит на якоре у порта.
Инцидент со Stena Impero стал фактическим ответом иранских властей на задержание иранского танкера властями британского Гибралтара 4 июля. Судно Grace 1 было заподозрено в нарушении санкций ЕС против Сирии. В рамках расследования дела полиция задержала капитана, старшего помощника танкера и еще двух членов экипажа. Суд продлил их содержание под стражей до 15 августа.
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Тобиас ЭллвудВеликобританияВ мире
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