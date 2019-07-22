Сербия гордится близкими отношениями с Россией, заявил Вучич

БЕЛГРАД, 22 июл – РИА Новости. Сербия гордится своими близкими отношениями с РФ, которые в дальнейшем станут еще крепче, заявил президент Александр Вучич после встречи с новым послом России Александром Боцан-Харченко.

Боцан-Харченко в понедельник вручил сербскому президенту верительные грамоты. Для встречи российского посла перед правительственным комплексом "Палата Сербия" была расстелена красная дорожка и построен почетный караул гвардейцев. После приветствия и вручения грамот глава диппредставительства РФ и сербский лидер провели встречу за закрытыми дверями.

Србија се поноси што има веома блиске односе са Москвом.

Неговаћемо још чвршће односе са Руском Федерацијом.

Примио акредитивно писмо новоименованог амбасадора Русије у Србији Александра Боцана Харченка. pic.twitter.com/oxTnIgJIfg — Александар Вучић (@avucic) July 22, 2019

"Сербия гордится тем, что имеет очень близкие отношения с Россией. Будем поддерживать еще более близкие отношения с РФ. Принял верительные грамоты новоназначенного посла России в Сербии Александра Боцан-Харченко", - написал Вучич в Twitter.